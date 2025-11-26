Buenas noticias para los madrileños: llega la ayuda de 300 euros para cambiar los electrodomésticos de tu casa

La Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo Plan Renove de electrodomésticos que permitirá a los madrileños acceder a ayudas de entre 100 y 300 euros para la compra de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y placas de inducción. La iniciativa busca fomentar la eficiencia energética, la economía circular y aliviar la carga económica de los hogares. Está dirigido a todas las familias de la Comunidad de Madrid, independientemente de su nivel de ingresos, y exige la retirada y reciclaje de los electrodomésticos antiguos en un gestor autorizado.

En la última convocatoria de 2020, se sustituyeron 14.982 electrodomésticos con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Para esta edición, se prevé la renovación de más de 15.000 unidades, con un ahorro energético proyectado de 1,039 GWh, equivalente al consumo de 300 hogares promedio. La Comunidad de Madrid espera que las familias soliciten los bonos rápidamente, ya que los fondos son limitados y se asignarán por orden de solicitud.

Plan Renove de Electrodomésticos 2025

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presentado estas subvenciones, que podrán solicitarse desde hoy hasta el próximo 17 de marzo, o hasta agotar los fondos, rellenando un formulario en la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). Asimismo, Novillo ha destacado la doble finalidad que persigue esta iniciativa, «con la que el ciudadano puede ver reducida su factura energética a la vez que contribuye a la conservación del medioambiente, con un menor consumo de agua y mayor eficiencia energética».

El programa cuenta con un presupuesto total de dos millones de euros y se espera que se renueven más de 15.000 electrodomésticos. La convocatoria estará abierta desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 17 de marzo de 2026, o hasta que se agoten los fondos. Las ayudas se entregan mediante un Bono Energético personal e intransferible, con un plazo de 15 días para canjearlo en comercios adheridos.

Cuantías según tipo de electrodoméstico y eficiencia energética

Las ayudas se asignan según el tipo de electrodoméstico y su clase de eficiencia:

Frigoríficos : hasta 300 euros (clase A), 200 euros (B), 100 euros (C)

: hasta 300 euros (clase A), 200 euros (B), 100 euros (C) Lavadoras : hasta 125 euros (clase A)

: hasta 125 euros (clase A) Lavavajillas : hasta 200 euros (clase A), 100 euros (B)

: hasta 200 euros (clase A), 100 euros (B) Placas de inducción: hasta 125 euros

Procedimiento de solicitud

Para solicitar la ayuda, los ciudadanos deben:

Acceder al formulario online de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). Completar la solicitud para recibir el Bono Energético. Canjear el bono en un comercio adherido al Plan dentro del plazo de 15 días. El comercio aplica el descuento directamente en la factura y envía la documentación necesaria para la validación y posterior pago, que puede tardar hasta 90 días.

Requisitos esenciales

El electrodoméstico antiguo debe ser retirado y entregado a un gestor autorizado.

Sólo se admiten equipos nuevos, acreditados con factura.

La instalación y retirada deben realizarse en la misma vivienda dentro de la Comunidad de Madrid.

Las compras deben efectuarse en comercios físicos adheridos al plan.

La cuantía de la ayuda no podrá superar el coste del electrodoméstico (IVA no incluido).

Establecimientos adheridos

A. Romero, Agunaro 2005 SL, Alcampo Alcala, Alcampo Alcobendas, Alcampo Alcorcon, Alcampo Fuenlabrada, Alcampo Getafe, Alcampo La Vega, Alcampo Leganes, Alcampo Majadahonda, Alcampo Moratalaz, Alcampo Pio XII, Alcampo Torrelodones, Alcampo Torrejon, Carrefour Alcala de Henares, Carrefour Aluche, Carrefour Ciudad de la Imagen, Carrefour El Pinar, Carrefour Fuenlabrada, Carrefour Getafe, Carrefour Hortaleza, Carrefour Leganes, Carrefour Los Angeles, Carrefour Majadahonda, Carrefour Mini Torrejon, Carrefour Parla, Carrefour Rivas Vaciamadrid, Carrefour San Blas, Carrefour San Fernando, Carrefour San Jose de Valderas, Carrefour SS de los Reyes, Carrefour Tres Cantos, Carrefour Vallecas, Carrefour Madrid Sur, Clickelectrodomesticos, Dialcolor, E-ureka Factory de Electrodomesticos SLU E-ureka, Electro Arevalo, Electro HOGAR Outlet Aquitania, Electro HOGAR Outlet Cerceda, Electro HOGAR Outlet Fuenlabrada, Electro HOGAR Outlet Vallecas, ElectroMillan, Electrodomesticos Cyn, Electrodomesticos Eclipse, Electrodomesticos Madrid 2021, Electrodomesticos Román – Tien21, Elite Cocina, Euronics Villalba, Ferreteria Bustarviejo, HelloLux S.L., Hermanos Perez Albufera, Hermanos Perez Anoeta, Hermanos Perez Bravo Murillo, Hermanos Perez Lope de Hoyos, Hermanos Perez Quintana, Hermanos Perez Talleres, Hermanos Perez Vaguada, M. Calvo Electrodomesticos, MegaOutlet Madrid, MegaOutlet San Fernando de Henares, Mi Electro AR Vallecas-Albufera, Mi Electro Valdemoro, MILAR Colmenar, MILAR Lobo Estudio, MILAR Fuente El Saz, MILAR Sanz Albufera, MILAR Sanz Campiña, Miramobel SL, Miele Experience Center Claudio Coello, Miele Experience Center La Moraleja, Miele Experience Center Las Rozas, Normavision Tien21, OV Electro, Proyecto 2015 SL, Proyect2015sl, Saneamientos Getafe S.L., T21 Chinchon, Tien 21 Ayala, Tien 21 General Ricardos, Tien 21 Pinzon, Tien21 Coslada, Tien21 Tres Cantos, Tien21 Vallecas, Tien21 Villaverde Alto, Tien21 Arganda del Rey, TV Casado, Un Lugar Diferente, Un Lugar Diferente Villalba, VideoHenares SL, Tecnofuturo, Mi Electro Valdemoro, El Corte Inglés Alcala de Henares, El Corte Inglés Callao, El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Campo de las Naciones, El Corte Inglés Goya, El Corte Inglés Princesa, El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Sanchinarro, Hipercor Alcala de Henares, Hipercor Campo de las Naciones, Hipercor El Bercial, Hipercor Madrid Sur, Hipercor Sanchinarro.