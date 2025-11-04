Bodaeventos Madrid 2025: cuándo es, precio y comprar entradas, programa y cómo llegar

Bodaeventos Madrid 2025 se consolida como una de las ferias nupciales más destacadas de España. Los días 8 y 9 de noviembre, los visitantes podrán conocer de primera mano las últimas novedades: vestidos de novia, trajes de novio, joyería, fotografía, decoración, viajes, música, maquillaje, wedding planners y mucho más. Además, el salón contará con una amplia agenda de actividades que incluye desfiles de moda, actuaciones musicales en directo, talleres gratuitos de baile nupcial, demostraciones y sorteos.

«Bodaeventos Madrid es la feria de bodas más destacada a nivel nacional, pensada para parejas que están organizando su boda o un evento especial. Este evento promete ser un punto de referencia imprescindible para quienes desean hacer de su celebración algo inolvidable».

Cuándo se celebra Bodaeventos en Madrid: fechas y horarios

Bodaeventos Madrid 2025 se celebrará los días 8 y 9 de noviembre de 2025 en el pabellón 6 de IFEMA Madrid. Durante todo el fin de semana, el evento reunirá a decenas de expositores y profesionales del sector para ofrecer a las parejas todo lo necesario para organizar su boda ideal, desde vestidos y trajes hasta decoración, fotografía, música, viajes y mucho más.

«Durante dos días, en un solo lugar, se reunirán las principales empresas del sector nupcial. Será una excelente oportunidad para conocer a los mejores proveedores, comparar servicios, descubrir las últimas tendencias, obtener asesoramiento personalizado, y aprovechar ofertas y descuentos especiales. Además, podrás disfrutar de talleres, conferencias y desfiles donde diseñadores de moda masculina y femenina presentarán sus colecciones para 2025-2026».

Entradas para Bodaeventos 2025: precio y cómo comprar

Los visitantes podrán elegir entre dos tipos de entradas: la entrada individual, con un precio de 3,50 euros, y la entrada pareja (x2), disponible por 6 euros. Para acceder al evento, será necesario rellenar los datos del titular y un correo electrónico al que se enviarán las entradas.

Programa completo

El sábado 8 de noviembre de 2025 abrirá sus puertas a las 10:00 horas, dando inicio a una jornada repleta de actividades. A las 12:00 horas se celebrará un taller de baile nupcial gratuito con Lauras’Dance, seguido a las 12:30 horas por la actuación musical de Estefanía Violín. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, el escenario se llenará de ritmo y elegancia con las actuaciones de Gala Violín y Germán Violín, junto a los desfiles de moda femenina de Deiver Luengo Atelier y masculina de Félix Ramiro. La jornada concluirá con el cierre de puertas a las 20:30 horas.

El domingo 9 de noviembre de 2025 las actividades comenzarán de nuevo a las 10:00 horas con la apertura del recinto. A las 12:00 horas se repetirá el taller de baile nupcial con Lauras’Dance, seguido a las 12:30 horas por la actuación musical de Cuerda y Compás. Por la tarde, a las 17:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de Magia en tu Boda y de la actuación musical del Dúo Tokera. El evento pondrá punto final a su programación con el cierre de puertas a las 19:00 horas.

Bodaeventos Madrid 2025 reunirá a los principales profesionales del sector nupcial con más de un centenar de expositores de todos los ámbitos. Los visitantes podrán encontrar desde fotografía y vídeo, joyería, vestidos de novia y trajes de novio, hasta servicios de wedding planner, decoración, floristerías y detalles personalizados. También estarán presentes agencias de viajes especializadas en lunas de miel, profesionales de belleza y maquillaje, DJ y animadores, así como espacios singulares para celebrar bodas. Entre los participantes destacan firmas como Félix Ramiro, Deiver Luengo Atelier, Lucía Se Casa, Sedka Novias Madrid, Dream Events o Foto 7, junto a artistas como Gala Violín, Estefanía Mayo o Dúo Tokera.

Cómo llegar a IFEMA en transporte público y dónde aparcar

Llegar a IFEMA Madrid es muy sencillo gracias a su excelente conexión con el transporte público.

Metro, líneas de autobús y Cercanías

La forma más rápida es en Metro, a través de la Línea 8 (Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4), que cuenta con la parada Feria de Madrid, ubicada justo frente a los pabellones. Esta línea enlaza con el centro de la ciudad y con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

También se puede llegar en autobús, con varias líneas de la EMT que tienen parada en los alrededores del recinto ferial. Las más recomendadas son la línea 73 (Diego de León – Feria de Madrid), la línea 112 (Mar de Cristal – Barrio del Aeropuerto) y la línea 122 (Avenida de América – Campo de las Naciones).

Además, las líneas 828 (Universidad Autónoma – Campo de las Naciones) y Línea Exprés Aeropuerto conectan la zona con otras áreas clave de Madrid. Para quienes prefieran el Cercanías Renfe, la opción más cercana es la estación Chamartín, con conexión directa a la Línea 8 de Metro.

Dónde aparcar en IFEMA

IFEMA dispone de amplias zonas de aparcamiento vigilado, con más de 14.000 plazas distribuidas en diferentes áreas alrededor de los pabellones. Los parkings más utilizados por los asistentes a eventos son los aparcamientos Sur, Este y Norte, todos con acceso directo a los distintos pabellones.