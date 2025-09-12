Almeida dice que se presentará a las elecciones porque mantiene «la ilusión intacta»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha afirmado este viernes que su idea es presentarse de nuevo a las elecciones municipales para continuar como regidor de la capital, debido a que mantiene «la ilusión intacta» y quiere «servir a los madrileños con toda la pasión y todo el compromiso».

Almeida sale así al paso de los rumores, después de unas declaraciones recientes que derivaron en las dudas en que abandonara la carrera por la alcaldía de Madrid. «Mi idea es presentarme, pero lo que también quería transmitirles es que no me voy a presentar simplemente porque puede que gane», ha relatado el regidor madrileño, quien además de destacar la ilusión que mantiene «intacta», también resalta el «compromiso» para seguir ayudando a los ciudadanos desde un puesto de privilegio, siempre y cuando las urnas vuelvan a otorgarle una mayoría suficiente para gobernar.

«Si no se dieran esas condiciones sería difícil para mí, honestamente», ha comentado Martínez-Almeida en una entrevista en Telecinco, sobre la ilusión y el compromiso que se necesitan para volver al liderar al PP en la capital de España. Además, el alcalde ha asegurado que presentarse a la alcaldía «no se toma a la ligera» y que supone «un honor extraordinario».

«Por tanto, uno tiene que plantearse si está en condiciones. Si mañana fueran las elecciones me presentaba. Y mi idea, por supuesto, es poder presentarme. Lo único que traté de transmitir a los ciudadanos es que, lógicamente, tengo que tener el compromiso y la ilusión intacta», se ha explicado, relacionando la paternidad y sus anteriores declaraciones, que dieron lugar a la polémica.

Posteriormente, Almeida ha comparecido ante los medios de comunicación desde los madrileños Jardines de Sabatini, donde ha remarcado que «su mayor fuente de ilusión y de compromiso» para presentarse es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, porque «dijo que si no se presentaba era una oportunidad para la izquierda».

«No ha habido mayor chute de energía para mi eventual y probabilísima candidatura, porque he dicho que mi idea es presentarme, que Reyes diga que es una oportunidad para la izquierda que Almeida no se presente», ha subrayado este viernes.

La seguridad en la Vuelta a España

Almeida también ha analizado el dispositivo de seguridad de la Vuelta a España después de varios incidentes provocados por radicales, que han llegado a poner en peligro la salud de los ciclistas. El alcalde de Madrid, ciudad que alberga la última etapa de la carrera ciclista, ha señalado que espera que en el dispositivo diseñado por la Delegación del Gobierno «se garantice la seguridad y la integridad física y el disfrute de todos aquellos que quieran ir a La Vuelta».

Además, el regidor ha asegurado que hará recuento este domingo, ante la manifestación programada por los propalestinos, que hará recuento de las alusiones a Hamás porque «siente curiosidad por todos aquellos que tanto ansían la paz». «Tengo una enorme curiosidad cuántos van a mencionar a Hamás, cuántas veces voy a leer en pancartas que haya en el recorrido alguna alusión a Hamás y cuántos de aquellos que están tan preocupados por lo que está pasando en Gaza no sólo hablan del Gobierno de Israel y están en su derecho, sino también hablan de una banda terrorista», ha dicho desde los Jardines de Sabatini.

Almeida, quien mantiene que «quien se quiera manifestar pacíficamente, por supuesto, lo puede hacer», ha recalcado que «nunca va a negar la protesta legítima contra el Gobierno de Israel, siempre que no derive en una protesta violenta y genere incidentes», pero ha reiterado en que «siente curiosidad por cuántas veces va a leer en pancartas que haya en el recorrido alguna alusión a Hamás», aunque «no confía» en ello.