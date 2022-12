Lotería de Navidad 2022 hoy, en directo | A qué hora empieza el sorteo y hasta cuándo se puede comprar lotería

Hoy, 22 de diciembre, es el Sorteo de la Lotería de Navidad. Un sorteo que reparte una ‘lluvia de millones’ como suele decirse y que en este 2022 está fijada en 2.520 millones de euros en premios, 112 millones más que en 2021. Repasemos entonces cómo funciona el sorteo y todos los premios que se otorgan.

Cuánto es el Gordo de Navidad

El Gordo de Navidad es el premio más deseado de la Lotería de Navidad. Reparte 4 millones de euros a la serie lo que significa que nos pueden tocar 400.000 euros al décimo.

Cómo comprobar los números premiados en la Lotería de Navidad

Una vez finalice el Sorteo de la Lotería de Navidad podemos comprobar todos los números premiados para saber si nos ha tocado algo. Los periódicos suelen ofrecer una lista con todos los premios que antiguamente se realizaba en una edición especial de tarde, pero que ahora podemos encontrar al día siguiente.

Sin embargo hoy en día todo el mundo consulta la lista de los números premiados por internet. Podrás encontrarla a primera hora de la tarde ya publicada en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en la web de RTVE (que ofrece el sorteo en directo) y las principales páginas web de las cadenas televisivas y periódicos digitales. También en OkDiario puedes comprobar los números premiados.

Horario del Sorteo de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en el Teatro Real de Madrid que abre sus puertas, el 22 de diciembre a las 08:00 horas para acoger al público asistente. El sorteo comienza a las 09:00 horas y dura alrededor de cuatro horas por lo que finaliza a las 13:00 horas.

A qué hora sale el Gordo de Navidad

El Gordo de Navidad puede salir a cualquier hora, pero generalmente y a partir de sorteos anteriores, se dice que casi siempre sale entre las 10:00 y las 11:30 horas aunque ha habido años en los que ha sido «madrugador» y ha salido antes de las 10:00 horas. Es más raro, aunque no imposible, que sea de los últimos números en ser «cantados» por los niños de San Ildefonso. De hecho en los últimos 5 años ha salido entre las 11:54 y las 12:35 horas.

Todos los premios de la Lotería de Navidad

Los premios de la Lotería de Navidad son los siguientes:

El primer premio, conocido como ‘El Gordo’, con 400.000 euros al décimo.

El segundo premio, con 125.00 euros al décimo.

El tercer premio, con 50.000 euros al décimo.

Los cuartos premios con 20.000 euros al décimo.

Los quintos premios con 6.000 euros el décimo.

Además de estos premios principales tenemos otros premios como la pedrea. en el que son agraciados 1.794 números con un premio de 1.000 euros por billete, es decir, 100 euros por décimo.

También están las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales. De este modo, los números anterior y posterior al Gordo, por ejemplo, tienen un premio de 20.000 euros por billete, es decir, 2.000 euros por décimo o 100 euros por euro que se haya jugado.

Por último está el reintegro que se corresponde con la última cifra del premio Gordo y que supone recuperar los 20 euros invertidos en el décimo comprado.

Cómo escuchar el sorteo de Lotería de Navidad

Podemos escuchar el sorteo de la Lotería de Navidad en RNE ya que esta es la radio que pertenece a RTVE, que son los encargados de transmitir el sorteo en directo cada año.

Dónde ver la Lotería de Navidad en directo

El Sorteo de la Lotería de Navidad se puede ver en directo por La 1 de TVE que de hecho ofrece una cobertura especial que comienza a las 08:00 horas. También desde el canal YouTube de RTVE, desde su página web. En OkDiario puedes verlo también en streaming.

Cuánto toca con el premio Gordo

Si somos ganadores del Primer Premio, es decir con el Premio Gordo, nos llevaremos 4. millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros al décimo. Sin embargo, este es un premio sujeto a porcentaje por parte de Hacienda que se queda el 20% a partir de los 40.000 euros. Es decir, que descontamos 40.000 euros y a partir de estos aplicamos el 20% de recargo, lo que se traduce en que Hacienda se queda 72.000 euros y el ganador 328.00 euros. Se sortea un solo premio Gordo

Cuánto toca con el segundo premio

El segundo premio de la Lotería de Navidad está dotado con 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros al décimo, pero tenemos que restar el 20% que se lleva Hacienda. De este modo, Hacienda se lleva 17.000 euros y el ganador 108.000 euros. Se sortea un sólo segundo premio

Cuánto toca con el tercer premio

El tercer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 500.000 euros a la serie, es decir, 50.000 euros al décimo, de los cuáles Hacienda se lleva el 20% aplicado tan sólo a 10.000 euros. En este caso Hacienda se lleva 2.000 euros y el ganador, 48.000 euros. Se sortea un sólo tercer premio.

Cuánto toca con el cuarto premio

El cuarto premio de la Lotería de Navidad está dotado con 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros al décimo. En este caso Hacienda ya no «resta» nada por lo que esa es la cantidad que nos toca si somos agraciados con este premio. Se sortean 2 cuartos premios.

Cuánto toca con el quinto premio

El quinto premio de la Lotería de Navidad está dotado con un premio de 60.000 euros a la serie, es decir 600 euros al décimo. Se sortean 8 quintos premios.

Cuánto toca con las 3 últimas cifras del Gordo

Aunque no llevemos el mismo número del Gordo, eso no significa que no nos pueda tocar nada al respecto de este primer premio. De hecho podemos llevar los tres últimos números que coincidan con los del Gordo y que pueden hacer que ganemos 120 euros que se corresponde con 100 euros al décimo y 20 euros por el reintegro.

Reintegro de la Lotería de Navidad: cómo funciona

El reintegro es uno de los premios que más toca en la Lotería de Navidad ya que se trata de una bonificación que reciben todos los décimos cuya última cifra coincida con la última cifra del primer premio de la Lotería de Navidad. Está premiado con 200 euros a la serie, es decir que nos toca 20 euros por décimo o de hecho, recuperar lo invertido en el décimo.