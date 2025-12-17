Estas son las personas con menos probabilidades de ganar el Gordo de Navidad, según las matemáticas

Cada 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid se llena de emociones con los cánticos de los niños de San Ildefonso, quienes revelan los números ganadores del sorteo más esperado: el Gordo de Navidad. Este sorteo no solo mueve millones de euros, sino también ilusiones y tradiciones arraigadas en los hogares españoles.

Aunque se sabe que todos los números tienen la misma probabilidad matemática de ganar, la historia y las supersticiones han marcado a algunas cifras como ‘menos afortunadas’. Este fenómeno despierta interés entre quienes buscan patrones en un juego que, por definición, es aleatorio.

Quiénes tienen menos probabilidades de ganar el Gordo de Navidad en 2024, según la ciencia

Desde que se inició la Lotería de Navidad en 1812, las estadísticas han revelado patrones curiosos sobre las terminaciones de los números premiados. Algunas cifras, simplemente, parecen ser menos agraciadas a lo largo de la historia.

Las terminaciones menos premiadas con el Gordo:

Los números que terminan en 1 , 2 y 9 encabezan la lista de las terminaciones menos frecuentes en la historia del sorteo.

se posiciona como la cifra con menor suerte, seguido de cerca por el y el . Curiosamente, ciertas terminaciones como 09, 10, 25, 43, 59, 67, 78 y 82 jamás han sido agraciadas con el primer premio.

A pesar de estos datos, no hay ningún fundamento científico que explique por qué estas cifras no han sido premiadas. Simplemente, es el resultado del azar en un juego donde las probabilidades son iguales para todos los números.

En contraste, las terminaciones 5 y 7 destacan como las más premiadas a lo largo de la historia. El 5, en particular, ha sido galardonado en más de 30 ocasiones, consolidando su fama de «número de la suerte». Sin embargo, esto no significa que comprar un número terminado en 5 aumente tus posibilidades de ganar, ya que cada combinación tiene exactamente un 0,001% de probabilidad de llevarse el Gordo.

Quiénes tienen menos probabilidades de ganar, según la geografía

El análisis histórico de la Lotería de Navidad no solo revela patrones en las terminaciones de los números, sino también en su distribución geográfica. Madrid se destaca como la provincia con más premios Gordo a lo largo de la historia. En cambio, hay cinco capitales donde el Gordo nunca ha salido: Ávila, Girona, Jaén, Tarragona y Toledo.

En cuanto a las terminaciones, los números acabados en 5 son los más premiados, con más de 30 apariciones, mientras que el 1 solo ha ganado el Gordo en ocho ocasiones.

Combinando estas dos estadísticas, se podría argumentar que, desde un punto de vista histórico, un jugador en Madrid con un décimo terminado en 5 podría sentirse más optimista que alguien en Jaén con un número terminado en 1.

Qué patrones influyen en la suerte para ganar el Gordo de Navidad

Aunque todos los números tienen la misma probabilidad de ganar, algunos patrones históricos y psicológicos influyen en cómo se percibe la suerte de ciertos números.

Efecto de la disponibilidad: las personas tienden a recordar los números ganadores más recientes o aquellos que se repiten en la historia. Esto genera una percepción sesgada hacia ciertos números, dejando a otros como «menos afortunados».

las personas tienden a recordar los números ganadores más recientes o aquellos que se repiten en la historia. Esto genera una percepción sesgada hacia ciertos números, dejando a otros como «menos afortunados». Superstición y tradición: en un país donde la lotería está profundamente arraigada en las tradiciones navideñas, no es raro que las supersticiones influyan en las elecciones de los décimos. Las terminaciones «malditas» suelen ser evitadas, lo que refuerza la percepción de su mala suerte.

en un país donde la lotería está profundamente arraigada en las tradiciones navideñas, no es raro que las supersticiones influyan en las elecciones de los décimos. Las terminaciones «malditas» suelen ser evitadas, lo que refuerza la percepción de su mala suerte. Impacto emocional: para muchos, jugar a la lotería no es solo una cuestión de probabilidades, sino de emociones. La ilusión y la esperanza de ganar el Gordo pesan más que los datos estadísticos.

La Lotería de Navidad es, ante todo, un juego de azar. A pesar de las estadísticas y los análisis, lo único cierto es que cada número tiene la misma probabilidad de ganar. Las terminaciones menos premiadas hasta ahora podrían ser las próximas protagonistas, desafiando cualquier predicción basada en el historial.

En palabras de expertos en probabilidad, «el azar no tiene memoria». Esto significa que un número que nunca ha salido premiado tiene exactamente las mismas posibilidades que cualquier otro de ser elegido en el próximo sorteo.

¿Es posible mejorar las probabilidades de la Lotería de Navidad?

La respuesta corta es no. Cada número, independientemente de su terminación, tiene las mismas probabilidades de ser extraído como ganador del Gordo de Navidad. Sin embargo, hay estrategias que pueden ayudar a maximizar la experiencia sin poner en riesgo el bolsillo: