Juegos Olímpicos Paris 2024 en directo: calendario, horarios y dónde ver los JJOO en vivo hoy, 31 julio

¡Bienvenidos a la retransmisión en directo de la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024! Este miércoles 31 de julio es el quinto día del evento más importante del deporte mundial, que este año se celebra en la capital francesa, y contaremos, de nuevo, con la pareja de moda en el tenis, la que forman Nadal y Alcaraz, que se enfrentarán a Ram y Krajicek como plato fuerte del día y el partido del murciano en individual contra Safiulin. En OKDIARIO te contamos minuto a minuto, en vivo y en directo, la jornada de hoy miércoles 31 de agosto de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además del tenis, donde Alcaraz y Nadal volverán a jugar, España buscará también la segunda medalla en alguna de las seis finales en las que podría tener representación. Hasta ahora sólo se lleva conseguido un metal, el bronce de Fran Garrigós en judo.

Otro de los platos fuertes llega de la mano de la selección de fútbol femenina. España se enfrentará en la última jornada de la fase de grupos a Brasil. El objetivo es certificar la primera posición y evitar en cuartos de final a Estados Unidos. No será el único deporte de equipo, puesto que antes tendremos hockey femenino (vs Argentina), baloncesto femenino (vs Puerto Rico) o balonmano masculino (vs Japón). Por la tarde, seguiremos con hockey masculino (vs Sudáfrica), waterpolo femenino (vs Grecia) y baloncesto 3×3 femenino (vs Francia).

Entre las finales en las que podemos tener representación aparecen la de triatlón femenino y masculino –si es que se disputa–, tiro olímpico con Fátima Gálvez y Mar Molné, piragüismo con Miren Lazkano y judo. Toda la actualidad de los Juegos Olímpicos de París 2024, minuto a minuto, podrás seguirla en directo en OKDIARIO.