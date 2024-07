Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya están en los cuartos de final del torneo de dobles de los Juegos Olímpicos tras vencer a la pareja holandesa compuesta por Griekspoor y Koolhof en tres sets (6-4, 6-7 y 10-2) con una muerte súbita memorable. Las dos leyendas del tenis español tuvieron que sacar lo mejor de su repertorio para avanzar ronda y quedarse a una victoria de los partidos por las medallas.

El partido comenzó con Carlos Alcaraz especialmente inspirado y empujando a un Rafa Nadal que aún estaba algo resacoso de su derrota contra Novak Djokovic en el individual. El murciano se vistió del Primo de Zumosol para conseguir que la leyenda poco a poco fuese activándose ante una pareja holandesa que era muy potente al saque, pero ineficaz en las voleas.

España se sentía bastante cómodo en comparación del primer día ante Argentina contando con numerosas bolas de break durante casi todos los juegos que se disputaron en el primer set. Parecía una cuestión de tiempo y así fue conseguir una ruptura que llegó en el séptimo juego cuando Rafa ya había olvidado sus penas y empezó a carburar especialmente en la red.

El manacorense hizo una exhibición de recursos técnicos que deja a las claras que si hubiese querido hubiera tenido una carrera en el doble tan exitosa como en los individuales. Nadal impresionó hasta a un Alcaraz que quitó el pie del acelerador y jugó al son de un Rafa que estaba mucho más cómodo de lo que las quinielas podían prever tras el mazazo de su eliminación.

El ganador de 22 Grand Slams se convirtió en el maestro de ceremonias del partido haciendo y deshaciendo a su antojo mientras Alcaraz tomaba valiosas notas de cómo jugar en dobles. La pareja fue mejorando conforme pasaban los juegos y tras el 6-4 del primer set todo hacía prever que la segundo manga sería un paseo.

España perdonó demasiado

Los holandeses, sin embargo, no tenían ese plan y tanto Griekspoor como Koolhof fueron subiendo su nivel. A España se le presentó una oportunidad de oro cuando Griekspoor se puso nervioso con el 4-4 y cometió dos dobles faltas que no fueron materializadas en break a favor de los nuestros. En el siguiente juego, España dispuso de otra bola de break salvada de forma inverosímil por los tulipanes. El segundo set se fue a un tie-break que no convencía nada a los españoles tras perdonar lo imperdonable.

En la muerte súbita de la segunda manga, Holanda descolocó completamente a España. Nadal y Alcaraz cosecharon errores impropios de ellos y menos en una cita de ese nivel. Las múltiples bolas de break perdonadas eran una señal, pero nadie podía prever un 7-2 en favor de nuestros rivales para forzar la tercera manga.

En dicha ronda, se disputó un super tie-break al mejor de 10 puntos en el que España. Nadal tomó la responsabilidad sacando primero y poniendo a La Roja en vanguardia. Inmediatamente estableció el 2-0 con un misil a la línea de flotación holandesa y posteriormente el propio Rafa se sacó el 3-0 de la manga con un resto directo de leyenda. España ya no miraría atrás adjudicándose un partido donde se pusieron a prueba sus nervios de acero.