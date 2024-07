Rafa Nadal no quiere pensar en el adiós al tenis. Tras caer ante Novak Djokovic en la segunda ronda del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos, el español aseguró que ya se centra en la competición de dobles, en la que jugará con Carlos Alcaraz este martes. Ese reto lo afronta «con ilusión» y con la esperanza de seguir en París.

«La valoración es simple: ha sido un jugador mucho mejor que el otro y hay que aceptarlo. Durante una hora ha sido duro de digerir todo lo que estaba pasando, aunque lo he hecho sin problema. He intentado estar con la actitud y con la mentalidad adecuada para aceptarlo», comentó Rafa Nadal en zona mixta tras perder ante Novak Djokovic.

«No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para crearle problemas, y él tampoco me ha regalado prácticamente nada», añadió un Nadal que reconoció que «tampoco tengo las piernas de hace 15 años». «Sin calidad de bola y sin las piernas de hace 15 años pues, no vas a crear problemas a uno de los mejores jugadores de la historia», resumió Nadal.

Nadal habla sobre su posible retirada

A su juicio, cuando uno no es capaz de dar ese nivel que necesita las «pequeñas diferencias» son las que deciden, pero insistió en que no quiere mirar más allá de los Juegos de Paris sobre el futuro en el circuito profesional: «Las decisiones que tenga que tomar las tomaré después de aquí. Estoy en competición, me queda el doble y no es momento de venirse abajo, sino de aceptar una derrota dura por la forma, pero también por eso es fácil. No he estado al nivel y, a partir de ahí, pues tener la mentalidad adecuada y en eso no voy a fallar seguro para mañana estar listo».

Tampoco desea pensar que esta derrota fue una despedida de la arcilla que le vio triunfar en París. «Te lo juro que no puedo estar pensando todo el día eso. Vengo aquí y me preguntáis cada día lo mismo y al final es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando si me retiro o no. Intento vivir mi día a día», señaló Rafa Nadal.

«Estás con una mosca detrás de la oreja que no te deja desarrollar lo que tengas que desarrollar. Se me hace difícil, a veces olvidarme, de eso porque cada día que vengo tengo que responder a esta pregunta. Intento mirar hacia adelante. Cuando termine en las Olimpiadas voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base a las ganas y las sensaciones que tenga», siguió Rafa Nadal, que especificó que «si siento que no soy competitivo y no tengo capacidad de serlo voy a tomar la decisión de irme».