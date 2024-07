Quién es Ai Tsunoda: dónde nació, el origen de sus padres y por qué lleva el pelo rapado

Ai Tsunoda se ha convertido, a pesar de insultante juventud, en una de las caras visibles del judo en España, hasta el punto de pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de -70 kilos. La judoca luce un aspecto muy particular, con el pelo rapado, lo cual tiene un significado y a continuación repasamos los años que lleva en la élite del deporte, su origen y el de su familia, dónde nació y otros datos sobre una de las esperanzas españolas en París 2024, junto a Fran Garrigós, Tristani Mosakhlishvili, Niko Shera o Laura Martínez.

Su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024

Es una de las deportistas más prometedoras de la delegación española, pero a Ai Tsunoda ya le ha llegado el momento de medirse a las mejores del mundo en la competición por excelencia del deporte a nivel mundial, los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí, lucha por una medalla en la categoría de -70 kilos y se ha asegurado un diploma olímpico con una gran actuación que debe ser la primera de muchas para una judoca de presente y futuro.

El origen de Ai Tsunoda: dónde nació y de dónde son sus padres

Ai Tsunoda destaca por su fuerza en el tatami y sus triunfos precoces en el mundo del judo, pero otros aspectos de ella llaman la atención, como su pelo rapado, del que hablaremos a continuación, y su nombre y su apellido. Ambos son de origen japonés y el nombre, Ai, significa amor. Su padre, Go, es japonés y se dedica al judo de manera profesional como entrenador, mientras que su madre, Celine, es de origen francés.

Sin embargo, Ai Tsunoda es española, de nacionalidad y también de nacimiento, ya que vino al mundo en Lérida, donde se instalaron sus padres después de unas vacaciones, enamorados de la localización. Ello posibilitó que Tsunoda pueda competir ahora por España y que haya nacido y crecido en territorio nacional, a pesar de que sus padres proceden de otros países y que ella desde hace algo más de un año viva en Japón, donde cursa estudios de artes marciales.

Cuántos años tiene y cuánto mide y pesa

En el judo, el peso de un luchador viene marcado por la competición y categoría en la que se midan. En el caso de Ai Tsunoda, la suya es de -70 kilos, por lo que se trata de un portento físico que aúna fuerza, elasticidad y velocidad de reacción, claves para triunfar en este deporte.

Tsunoda tiene en la actualidad 22 años y es una de las opciones de medalla más jóvenes de España en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nació en Lérida el 19 de abril de 2002.

Por qué Ai Tsunoda lleva el pelo rapado

Inmersa en competiciones de judo desde que era muy pequeña, Ai Tsunoda quiso tener un cambio total en su carrera, desprenderse del pasado, y tomó la decisión de raparse la cabeza y llevar el pelo de una manera característica, al menos en lo que respecta a las deportistas femeninas. También, en un deporte muy intenso como el judo, le puede aportar algo de comodidad, más alla de un look icónico. «Ahora estoy comodísima y no me lo dejaría crecer», comentó en una entrevista con As en 2023.