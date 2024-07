Quién es Tristani Mosakhlishvili: su origen, edad y por qué le llaman Tato y Mosa

El judo se ha convertido en uno de los puntos fuertes sin discusión de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024. Competición especial, que se celebra en la primera semana con un día por categoría, tiene en Tristani Mosakhlishvili a uno de sus principales activos. El español, que guarda similitudes con el archiconocido Ilia Topuria y también con su compañero deportivo Niko Shera, tiene un origen extranjero pero un vínculo especial con España y una dedicación que le lleva a disfrutar en su representación del país hasta el punto de estar cerca de lograr una medalla olímpica.

A continuación, repasaremos varios datos de Tristani Mosakhlishvili, haciendo hincapié en sus medidas, con el peso ya conocido al ser clave en judo –compite en categoría de -90 kilos–, pero también en su edad, su país de origen y también en sus apodos, Tato y Mosa, que tienen una graciosa relación y adaptación en España.

La edad de Tato Mosakhlishvili: ¿Cuántos años tiene?

En la actualidad, Mosakhlishvili tiene 26 años, ya que nació el 31 de diciembre de 1997, por lo que estuvo a punto de pertenecer a otra generación, la de 1998, a la que no llegó por tan solo unas horas. Su físico le permitió desde niño encajar con los de su edad, haciéndose fuerte y con un desarrollo que le ha llevado, con una ética de trabajo descomunal y una gran capacidad de esfuerzo, en todos los sentidos, a convertirse en uno de los mejores judocas del mundo y representante de España en los Juegos Olímpicos.

Dónde nació Mosakhlishvili y cómo consiguió la nacionalidad española

A pesar de que compite por España en grandes torneos europeos y mundiales, así como en los Juegos Olímpicos, Tristani Mosakhlishvili no nació en territorio español, si no que lo hizo en Georgia. A los 20 años vino a España por motivos deportivos, ya que en su país había mucha competencia en el deporte que no favorecía a su desarrollo.

En Madrid, se entrenó en el gimnasio Dojo Quino, junto a, entre otros, Niko Shera y Fran Garrigós, aunque actualmente Tato, como se le conoce, reside en Valencia y compite por la Federación Valenciana de Judo. La nacionalidad de Tristani Mosakhlishvili llegó en 2022 a través de la carta de naturaleza, por la que también obtuvieron el pasaporte español deportistas como Lorenzo Brown o el propio Ilia Topuria.

Sus apodos: Tato y Mosa

En España, pronunciar el nombre y el apellido de Tristani Mosakhlishvili no resulta demasiado sencillo, por lo que cariñosamente se ha optado por llamarle de dos maneras, en forma de abreviaturas de sus nombres. En el mundo del judo y el deporte español se le conoce como Tato, mientras que también sus allegados y entorno del judo le llama Mosa, juntando las cuatro primeras letras de su apellido, antes de que se complique por pronunciación.