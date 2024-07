Topuria confirma al fin su esperado combate contra Holloway: «Parece que le han obligado…»

Ilia Topuria peleará con Max Holloway para defender el cinturón del peso pluma. Tras una larga espera, y varios cruces de palabras, parece que El Matador por fin tiene rival para su primera defensa del título. Así lo comunicó el propio luchador hispanogeorgiano en sus redes sociales, donde anunció que «parece que la UFC le ha obligado a decir que sí».

El campeón de peso pluma llevaba tiempo esperando que su rival se decidiera. A falta de confirmación oficial por parte de la UFC, parece que el hawaiano al fin se ha decidido y ha aceptado la pelea contra Topuria. «Parece que UFC le ha obligado a decir que sí. El Matador ha vuelto. Felicitaciones a todos los fanáticos de la UFC», dijo el verdugo de Alexander Volkanovski en sus redes sociales.

Todavía no se conoce la fecha ni el lugar del combate, ya que la UFC aún no ha hecho oficial la pelea entre Holloway y Topuria por el cinturón de peso pluma. Dana White podría comunicar la hora y lugar próximamente. A tenor de las declaraciones de Topuria en sus redes sociales, parece que la pelea al fin tendrá lugar. La espera ha llegado a su fin y el hispanogeorgiano ya tiene rival para su próxima pelea.

Hace poco, los dos luchadores tuvieron un cruce de palabras. Ilia reconocía en una entrevista en Marca que todo indicaba que su rival sería Holloway, pero que no lo habían anunciado porque su rival «estaba teniendo problemas familiares». «No es por mí, no es por mí, no es por mí. Me llamaron y dijeron que Max Holloway estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea», señaló.

Holloway reaccionó a las declaraciones de Topuria y contestó: «El chico simplemente está inventando cosas en esta etapa. He estado listo». Pero hay que remontarse unos meses atrás para ver el inicio de todo. Tras la victoria de Topuria ante Volkanovski, el campeón de peso pluma anunció que pelearía contra Holloway siempre y cuando este pusiera en juego su cinturón BMF del peso ligero, a lo que el hawaiano dijo: «Un BMF lucha contra quien sea y cuando sea. Ese no es el tono de un BMF».

Topuria contesta a Holloway

La respuesta de Ilia Topuria a las palabras de Holloway no se hizo esperar y el hispanogeorgiano fue muy contundente en la misma: «Lo único cuestionable sobre mí es si terminaré contigo por KO o por sumisión. Acabo de ganar a un tío que te ganó no una, ni dos, sino tres veces. Ahora tienes lo único que te hace ser relevante y que te garantizaría una pelea de mucho dinero: el cinturón BMF·.

«Ya no lucho por dinero, sino por mi legado. Ganar ese cinturón mientas mantengo el título me consolidará como el líder. El primero en tener ambos cinturones. El primero en noquear a Volkanovski y posiblemente sea el primero que, cuando peleemos, te mande a dormir a la lona. Quiero decirte algo para tranquilizarte: Dios no avergüenza a nadie. Tendrás una derrota digna frente a un campeón que será recordado para la eternidad. Yo decido quién, cuándo y dónde. Y si no te gustan los términos, estoy seguro de que Ortega sí lo hará», añadió.

A la espera de que la UFC comunique la fecha y lugar del enfrentamiento entre Topuria y Holloway, una retransmisión franco canadiense del UFC Figh Night filtró por error que la pelea podría celebrarse en The Sphere, Las Vegas, en el UFC 306, el 14 de septiembre de este año. Habrá que esperar a que Dana White lo comunique de manera oficial para conocer si esta información es cierta o no. Lo que sí parece claro es que este combate tendrá lugar.