Quién es Mar Molné: de dónde es, edad, su familia y su flechazo con el tiro

Mar Molné Magriña (Tarragona, 16 de octubre de 2001) se ha convertido en protagonista para España en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta española de 22 años ha finalizado cuarta en tiro en modalidad de foso. La catalana no pudo meterse en la lucha por las medallas después de caer en la antepenúltima ronda de eliminación. Fátima Gálvez finalizó en quinta posición.

Mar Molné llegó a la final de tiro en modalidad de foso después de finalizar en primer lugar en las clasificatorias tras hacer tres plenos en las tres primeras tandas con 75 disparos. La nueva estrella del tiro español afrontó la final de los Juegos Olímpicos como una de las favoritas con la intención de volver a ganar una medalla para el tiro español en categoría individual 20 años después de la medalla lograda por María Quintanar en Atenas 2004.

Finalmente, acabó en una meritoria cuarta posición después de estar en cabeza durante una buena parte de la primera fase.

Mar Molné en los Juegos Olímpicos

Esta era la primera participación de Mar Molné en los Juegos Olímpicos después de lograr clasificarse por su puesto en el ranking mundial de tiro en la modalidad de foso. A sus 22 años luce un excelente palmarés después de sus dos victorias en la Copa Mundial de Tiro 2023 conseguidas en Almaty y Rabat. También fue campeona mundial por equipos en la categoría juvenil y campeona de Europa en la prueba individual.

Finalmente, deja los Juegos Olímpicos de París con una meritoria cuarta posición después de incluso llegar a ser primera en la final disputada en la tarde de este miércoles.

Qué edad tiene Mar Molné

Mar Molné nació el 16 de octubre de 2001 en Tarragona y ha disputado sus primeros Juegos Olímpicos con 22 años. Se esperaba que su primera presencia en los Juegos Olímpicos fueran en Los Ángeles 2028 pero logró superar todas las expectativas y lograr el billete para París 2024.

Su familia

La devoción por el tiro a Mar Molné le viene de familia, ya que su padre era cazador en sus ratos libres. «He salido de un pueblecito de Tarragona, El Morell. Mi padre siempre ha sido cazador y yo de pequeña siempre le acompañaba. Íbamos a algunas ‘tiradillas’ para ganar un jamón, unos quesos… Con 14 años, un día le acompañé a cazar y le dije: ‘Papá, ¿por qué no me dejas tirar un tiro a ver qué tal?’. Y me dejó tirar a un árbol», dijo en una entrevista reciente realizada a Relevo.

Después de hacer sus primeros pinitos con la escopeta probó en el fútbol y baloncesto pero finalmente se ha decantado por un deporte en el que se ha convertido en estrella.

Su trayectoria en el tiro

La trayectoria de Mar Molné en el tiro ha sido impoluta hasta la fecha después de proclamarse campeona de Europa en la prueba individual y por equipos en la modalidad de foso. También ha ganado dos pruebas del Mundial de 2023 disputadas en Almaty y Rabat.

Quién es Fátima Gálvez

Fátima Gálvez no pudo repetir hito en París 2024 después de finalizar en x posición en la final disputada este miércoles. La atleta cordobesa de 39 años llegaba a estos Juegos Olímpicos después de proclamarse campeona olímpica en la categoría mixta en Tokio 2020. También fue campeona del mundo en 2015.