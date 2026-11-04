La UCO investiga a Leire Díez y Acciona por el presunto cobro de mordidas en la venta de una urbanización de lujo en Marbella

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la venta de una urbanización de lujo en Marbella que Acciona comercializaba a través de Leire Díez, la fontanera del PSOE que trabajaba para la cloaca de Santos Cerdán. Los agentes del Instituto Armado tienen puesto el foco en Acciona y en las presuntas comisiones que podría haber cobrado la trama socialista.

Leire Díez contactó con numerosos investigados de tramas que afectaban al PSOE y al presidente del Gobierno. También se acercó a empresarios a los que la justicia no había beneficiado para obtener información que sustentara las acusaciones de lawfare que se lanzaban desde el Ejecutivo contra los jueces.

Uno de estos empresarios fue Joaquín Parra. Leire Díez, al ver que tenía solvencia económica, le ofreció cinco parcelas en Marbella para que invirtiera en ellas o buscara un comprador en su defecto. Se trataba de una urbanización bautizada como Marbella Elviria y que quería construirse como un resort exclusivo de vacaciones.

Leire Díez le planteó la posibilidad de adquirir las viviendas por 4,5 millones de euros, pero luego le matizó que podía bajar el precio de las mismas hasta los cuatro millones de euros. Parra, que declaró en la Audiencia Nacional como testigo en la causa de Leire Díez, no aceptó la oferta.

El sumario de las cloacas que se investiga en la Audiencia Nacional no sólo ha revelado que Leire Díez trabajaba para el PSOE, sino que también cobraba comisiones por intermediar en contratos públicos en favor de personas vinculadas al PSOE. El juez Santiago Pedraz investiga estos amaños.

Mensajes de Leire comercializando las casas

La propuesta de comprar las casas fue hecha por WhatsApp, tal y como acreditan las conversaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO. «¿Pudiste ver esto?», le preguntaba Leire Díez a Joaquín Parra el 7 de octubre de 2024 tras haberle enviado días atrás la propuesta. El empresario la llamó para decirle que no estaba interesado en su propuesta inmobiliaria.

Joaquín Parra tenía contacto con Leire Díez a través de esta aplicación de mensajería instantánea y se veía periódicamente con ella. Los lugares donde se encontraban eran los pisos francos que tenía el PSOE por Madrid para tener reuniones o la casa de Tarifa del empresario Javier Pérez Dolset, que ayudaba a Leire Díez en su trabajo para Ferraz.

Los investigadores de la UCO han tenido acceso a estos mensajes e investigan el papel de Acciona en la trama del PSOE. La Guardia Civil ya está preparando un informe sobre este asunto en el marco de las pesquisas judiciales que se siguen en los amaños de contrataciones públicas que hizo la cloaca de Santos Cerdán.

Viviendas de Acciona

Las viviendas de lujo de la Costa del Sol que ofrecía Leire Díez eran propiedad de Acciona Inmobiliaria y Acciona Real Estate. Según la nota simple emitida por el Registro de la Propiedad en posesión de este periódico, las cinco parcelas fueron adquiridas en 2005 y 2015 en favor de esta compañía que cotiza en el Ibex 35.

Santos Cerdán conocía muy bien Acciona y a algunos de sus directivos que han sido imputados en la Audiencia Nacional por pagar presuntas mordidas al que fuera secretario de Organización del PSOE. La investigación judicial ha acreditado que Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán, aliaba su empresa Servinabar en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona para conseguir contratos públicos. Cerdán poseía a su vez acciones de Servinabar.

Leire Díez también gestionaba contrataciones públicas y trabajaba a las órdenes de Santos Cerdán. Fuentes del caso sospechan que detrás de las parcelas de Marbella podría encontrarse la trama.

Complejo de lujo

Las viviendas que ofrecía Leire Díez eran de máxima calidad. Pertenecen al proyecto Marbella Elviria, un resort hotelero de 4 estrellas proyectado en la urbanización Cerrado de Elviria en Marbella. El proyecto aspiraba a posicionarse como uno de los hoteles más icónicos de la Costa del Sol.

Las parcelas estaban muy bien ubicadas; playa a tan sólo cinco minutos, el centro de Marbella a 16 minutos y Puerto Banús a 19 minutos. El complejo ofrecía espacios verdes, piscina, jacuzzis, junior suites, habitaciones con terraza, gimnasio, spa, peluquería, recepción y aparcamiento, entre otros servicios.

Las parcelas tenían más de 1.000 metros cuadrados sobre las que se quería construir un gran hotel con recepción, tiendas, terrazas con piscina, restaurante buffet y decenas de habitaciones privadas.

La primera opción era construir 44 habitaciones estándar y 4 junior suites con cama doble, terraza, inodoro y ducha independientes, armario, escritorio y zona de estar en el caso de las suites. La segunda opción era construir 45 habitaciones estándar y 6 junior suites.

También se quería edificar un sistema de galerías exteriores por el complejo, dando acceso a módulos habitacionales de dos plantas con tres habitaciones cada uno, combinando convivencia y privacidad.

«El compromiso de eXedra con construir con los máximos parámetros de calidad, empleando materiales naturales como madera y porcelánicos que generan calidez y confort, con la sostenibilidad y la relación con la naturaleza como pilares del proyecto, y apostando por marcas de gran calidad, el diseño y la sofisticación de los detalles. Un espacio para el disfrute», explicaban en la presentación del proyecto que estaba tratando de comercializar Leire Díez.