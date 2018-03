La presidenta del PP de Cantabria: “Tenemos que pedir perdón por haber extendido la mierda”

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sostiene en una grabación que la dirección nacional de la calle Génova está “absolutamente asustada” por la crisis abierta en la Comunidad, debido a las denuncias presentadas contra el pucherazo del congreso regional del partido: “Esto va a tener consecuencias trágicas para determinadas personas”, anuncia.

Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del partido después de que miembros de su candidatura utilizaran la cuenta corriente de una persona con discapacidad física y mental, para pagar las cuotas de 511 militantes con el fin de que pudieran votar en el congreso.

En la grabación que hoy difunde este diario, Sáenz de Buruaga arremete duramente contra el equipo de su rival en el congreso, el ex presidente autonómico Nacho Diego, y estalla: “¿Qué cojones está pasando aquí?”. La grabación fue realizada el pasado 29 de mayo en la sede del PP de Santander.

Sáenz de Buruaga reprocha la división interna abierta en el seno del partido, debido al pucherazo que montó su propia candidatura para ganar el congreso: “Lo que más me jode es que ha habido compañeros que han compartido, que tal y cual… Ha habido dos bandos o dos trincheras, y a veces las cosas se han enconado tanto desde el punto de vista personal, y ha habido tantos enfrentamientos…”

“Fueron a Génova a hacer el ridículo”

“Tenemos que pedir perdón por haber extendido la mierda“, reflexiona en voz alta, “por haber intentado que todo el mundo tomara posiciones, o conmigo o contra mí. Eso ha hecho mucho daño entre compañeros y eso hay que arreglarlo. Yo siempre dije el día 25 se acabó, empezamos de cero con una mano tendida”.

Sáenz de Buruaga se mofa luego de los afiliados y cargos públicos afines a la candidatura de Nacho Diego que fletaron un autobús para entregar en la sede de la calle Génova la petición, firmada por un millar de personas, para que se repita el congreso regional. El Comité de Derechos y Garantías del PP desestimó esta reclamación alegando que había sido presentada fuera de plazo. A juicio de Sáenz de Buruaga estos militantes “fueron a Génova a hacer el ridículo”.

“Yo no he agredido ni mi comité ejecutivo ha agredido a nadie”, dice al respecto, “acabamos un congreso y me encuentro a mis compañeros recogiendo firmas como posesos, hasta mil, para irse en autobús a Génova a hacer el ridículo y buscar un portavoz que diga: ‘No reconozco a esa señora, estos son ilegítimos'”. La secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, apostilla sus palabras: “¡Y con las cámaras de televisión, de La Sexta!”

Luego Sáenz de Buruaga arremete contra los nueve diputados del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria que se han negado a nombrarla portavoz, por considerar que ha sido elegida presidenta del partido mediante un fraude.

“¿Qué cojones está pasando aquí?”

“Tenemos un portavoz y un grupo parlamentario que tiene como deporte nacional todas las semanas sacar dos comunicados insultándome”, señala la presidenta del PP de Cantabria, “estoy intentando recomponer con mis compañeros el Grupo Parlamentario a través de conversaciones individuales que me llevan prácticamente un mes, y al final todo se bloquea porque ‘nada de lo que tú digas va a ser, ¿o tú te has creído aquí que vas a pintar algo? No tienes mayoría, la tenemos nosotros, y te vas a joder‘”.

“Ese fue el recibimiento”, se lamenta Sáenz de Buruaga. Indignada, la secretaria general González Revuelta se pregunta: “¿Desde cuándo los diputados mandan aquí?”

En otro momento de la conversación, María José Sáenz de Buruaga señala lo siguiente: “Pero bueno, ¿qué cojones está pasando aquí? La situación que tengo es que hay gente que para mantener el bloque que le da su estatus de poder para negociar está entorpeciendo la reconciliación. Y eso que Madrid lo está viendo, y está absolutamente asustado, va a traer trágicas consecuencias a determinadas personas”.

Amenazas a los diputados autonómicos

Y poco después añade: “El jueves tenemos un comité ejecutivo, daremos cuenta de cómo están las cosas y mandaremos los papeles a Madrid. A ver si nueve diputados pueden decir: ‘Hago lo que se me pone de los cojones, yo soy autónomo y hago lo que me da la gana”.

Pocos días después de esta conversación, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, el comité ejecutivo del PP de Cantabria propuso expedientar a los nueve diputados autonómicos que se negaron a nombrar portavoz a Sáenz de Buruaga.

Los nueve diputados autonómicos tomaron esta decisión tras constatar el pucherazo del congreso regional: el marido de María José Sáenz de Buruaga, la secretaria general María José González Revuelta, la diputada Isabel Urrutia (que actualmente preside el comité electoral del PP de Cantabria) y otro diputado autonómico ingresaron en la cuenta del discapacitado Miguelín casi 9.000 euros para pagar las cuotas de 511 militantes.