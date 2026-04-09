Hito en la geología española: los buscadores de oro llegan a Castilla-La Mancha

Como si de una expedición del siglo XVI se tratara, Castilla-La Mancha se ha lanzado en la búsqueda de minas de oro dentro de sus terrenos. Siguiendo el rastro de antiguas explotaciones romanas, se planea buscar oro en un terreno de 14.000 hectáreas en la zona de los Montes de Toledo.

La empresa encargada de llevar a cabo la explotación es Oroberia S.L.U., que ha tenido que esquivar numerosos permisos y burocracia para poder realizar la explotación a las puertas del Parque Nacional de Cabañeros. En un principio, el trabajo estaba pensado para la provincia de Guadalajara; sin embargo, las trabas para sortear las leyes ambientales hicieron que el sitio elegido sea un terreno entre Ciudad Real y Toledo. Son varios los permisos que ha obtenido la empresa, distribuidos desde finales de febrero de 2025 hasta hoy.

Explotaciones en Guadalajara y Toledo

El primero de estos permisos le permitió realizar explotaciones en 3 distintos pueblos de la provincia de Toledo —Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes— y 2 en la de Ciudad Real —Navas de Estena y Retuerta del Bullaque. Ahora mismo la empresa se encuentra en el proceso burocrático del segundo permiso que le permitirá explotar los recursos de oro de otras 7.000 hectáreas nuevas en otros 3 pueblos diferentes de Castilla-La Mancha.

Desde las instituciones castellanomanchegas se encuentran en un tenso debate que ha asolado a la comunidad autónoma durante varios años sobre la explotación de sus recursos naturales propios. El debate se centra entre el respeto completo y dejar inmóvil al medioambiente, fauna, flora y ecosistemas de la comunidad con la necesaria explotación de sus recursos ecológicos para que la empresa no pare de crecer económicamente. No solamente en Castilla-La Mancha se vive este debate sobre la explotación de recursos geológicos; en otras comunidades autónomas de España, conseguir los permisos necesarios para minar oro es tan caro como difícil pasar el proceso.