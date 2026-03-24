Conmoción entre los geólogos: hallan en China una ‘supermina’ con más de 1.000 toneladas de oro

El oro lleva moviendo el mundo cientos de años; cada vez que su valor fluctúa, los mercados tiemblan para ver cómo se comportan las distintas empresas en base al oro. Todo el mundo lo quiere y, si es en grandes cantidades, mejor. Esta codicia por el material hace que todos los yacimientos sean noticia. En la ciudad de Wangu en China han encontrado un yacimiento de oro que podría valer hasta 83 billones de dólares.

Geólogos de la región china de Pingjiang descubrieron el pasado 2024 uno de los mayores yacimientos de oro conocidos hasta la fecha. Se estima que el yacimiento podría contener en torno a una tonelada neta de oro en su interior. La mina hallada en el interior de una región montañosa china cuenta con 40 distintas vetas de oro en su interior. Aunque el hallazgo se dio y se anunció en 2024, no fue hasta principios de este año que se han dado a conocer los detalles del descubrimiento.

La empresa encargada de la explotación de estos minerales ha detallado que han conseguido adentrarse 2 kilómetros en el interior de la mina. En esta expedición ha llamado la atención de los expertos que la gran mayoría del oro encontrado estaba visible en el exterior de la roca. Además, el oro presente en la mina no está en forma microscópica o insertado químicamente dentro de otros minerales, sino que estaba presente a tamaño visible, lo que los geólogos expertos han determinado como algo muy inusual.

Los resultados obtenidos en esta primera excavación han resultado en unas 300 toneladas de oro para extraer de la mina, lo que sugiere que en el interior de ésta se puedan alcanzar más de 1.000 toneladas, lo que tendría un valor de más de 60 billones de dólares. Este proyecto forma parte del plan chino de expansión minera que pretende convertirse en un referente mundial.