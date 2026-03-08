El precio del oro cae a niveles previos a la guerra de Irán: los inversores creen que la crisis será fugaz

El mercado del oro encara su apertura semanal tras haber caído la cotización de este metal a niveles previos al estallido de la guerra de Irán. El viernes 27 de febrero, víspera de los ataques de EEUU e Israel contra la dictadura de los ayatolás, la onza cotizó a 4.470 euros. El lunes pasado, cuando reabrieron los mercados, el temor a que el conflicto desatara una crisis económica de relevancia, el oro se revalorizó con tremenda rapidez demostrando su tradicional condición de refugio para los inversores. Pero conforme han pasado los días, se fue moderando el precio de la onza hasta situarse, al finalizar la primera semana de guerra, por debajo de los niveles prebélicos.

Esa tendencia apunta a que los inversores, al menos por el momento, apuestan por que el conflicto del Golfo Pérsico tenga una duración limitada, y que sus consecuencias en la economía también sean fugaces. De creer lo contrario, la cotización del oro habría seguido disparada por la guerra.

Ahora está por ver cómo abren los mercados este lunes y cómo se comporta la cotización de la onza durante esta segunda semana de guerra. Esta evolución dependerá de cómo marche la situación en el Golfo, que, de momento, ha desatado una fuerte escalada del precio de los combustibles que forzosamente se traduce en forma de repunte inflacionista –de más o menos duración, de más o menos severidad–.

La marcha del precio del petróleo, decisiva. Y, relacionado con esto, la cotización de los valores bursátiles en las principales plazas será otro indicador clave para el mercado del oro. Pero, por lo menos hasta ahora, los inversores llevan una semana apostando por que el panorama no será excesivamente crítico y, por tanto, se han mostrado reacios a pagar sobreprecios por la onza, que ya había escalado espectacularmente en los meses previos, sin guerra a la vista. De hecho, esa tremenda senda alcista arrancó con fuerza hace un año.

Momentánea escalada de la onza

El conflicto sí que tuvo un impacto en el precio del oro de forma inmediata, el pasado lunes, primer día con los mercados abiertos tras el estallido de la guerra de Irán. Durante esa jornada, la onza llegó a pagarse por momentos a 4.700 euros. Pero a partir de ese momento, desde el martes se produjeron caídas en la cotización.

El mercado del oro cerró la semana, el pasado viernes, a un precio por debajo de los 4.500 euros la onza. Esto es revelador si se tiene en cuenta que, mucho antes del estallido de la guerra en el Golfo Pérsico, el oro llegó a cotizar por encima de los 4.700 euros la onza a finales de enero. Es decir, muy por encima del precio al que cerró el pasado viernes.

Los futuros del oro

Esa apuesta de los inversores por que la guerra no desatará una crisis económica ni severa ni duradera se aprecia igualmente en la cotización del oro en el mercado de futuros. Es decir, ahí donde se apuesta sobre cómo va a cotizar en un futuro previsible: el precio de los futuros del oro se moderó también esta pasada semana, con un retroceso del 1,70%.