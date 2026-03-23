El oro también se ha visto afectado por la incertidumbre en la guerra de Irán y ha protagonizado caídas superiores al 6% desde esta mañana, llegando a acercarse a los 4.000 dólares por onza. Sin embargo, tras la apertura de los mercados europeos, la cotización de este metal repuntó ligeramente, dejando el desplome en alrededor del 5,5%, en los 4.250 dólares por onza.

De esta forma, la materia prima deja atrás los 5.600 dólares que llegó a tocar en el último mes. En el acumulado de los últimos 30 días, el precio del oro se ha desplomado un 17,7%, no siendo capaz de soportar los vaivenes de la guerra en Oriente Medio.

De hecho, el Gold Volatility Index (GVZ), que mide la volatilidad en el oro, se ha disparado este lunes un 13,5% hasta máximos, algo relativamente preocupante para una cotización que se erige como reserva de valor frente a la inestabilidad.

¿Por qué cae el oro?

La semana pasada, tanto el BCE como la Fed decidieron no modificar los tipos de interés. Por su parte, Donald Trump lleva tiempo presionando para que el banco central norteamericano implemente rebajas de las tasas para así aminorar los intereses de la deuda pública.

Gustavo Martínez, economista, máster en Bolsa en IEG, gestor patrimonial y profesor en la Universidad Francisco Marroquín (UFM); aseguró la semana pasada a OKDIARIO que todo parece indicar que «la Fed da pistas de que va a mantener durante más tiempo los tipos de interés elevados».

«Y además, Powell se muestra fuerte en relación a su mandato en la Fed», explica Martínez, que cree que «esto es parecido a lo que ya pasó cuando Donald Trump descartó a aquel pupilo suyo y dije que iba a poner a otro que era más hawkish y automáticamente el oro se cayó».

Además, «también tenemos un margin call o llamada al margen, que se da debido fundamentalmente a que el S&P 500 y los fondos en general han caído, por lo que se están deshaciendo posiciones ganadoras como el oro».

«Como el oro lleva ya una subida de un 10% en el año, un 15% ayer, pues el mercado aprovecha para cerrar esas posiciones, pero, en general, la tesis a largo plazo sigue completamente intacta, incluso más reforzada», defiende el profesional. «Esos son movimientos de volatilidad del corto plazo que no tienen demasiado que ver con la tesis de largo plazo», sentencia el profesional.