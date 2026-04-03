¿Quién es Martin Heidingsfelder? Ex socialista alemán, ‘cornerback’ y cazaplagios

El afamado cazador de plagios en Alemania, Martin Heidingsfelder (60 años), quien ha analizado para OKDIARIO el autoplagio del vicepresidente español, Carlos Cuerpo, en su tesis doctoral, observando «fraude» y pidiendo una «revisión» a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), tiene un pasado político y deportivo muy poliédrico.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, Goalgetter (así se apoda en las redes wiki) fue cornerback de los Grizzlies de Ansbach en los años ochenta y llegó a ganar con este equipo la liga alemana de fútbol americano. En 1987 se convirtió en subcampeón europeo con la selección germana.

Años después quiso entrar en política -de la que acabó «desencantado», confesó- y lo hizo uniéndose al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), con el que se postuló para ser concejal del Ayuntamiento de Nuremberg en 2008, si bien no lo consiguió. En 2012 dejó las filas socialistas y dio el salto al Partido Pirata. Dentro de las listas de esta formación, muy involucrada en las nuevas tecnologías, concurrió a la Cámara de Baviera y al Bundestag en 2013. Pero tampoco tuvo éxito.

Sin embargo, su activismo político en las redes bajo el pseudónimo Goalgetter empezó a darle alegrías en 2011, año en que el entonces ministro de Defensa alemán, el barón Karl Theodor zu Guttenberg, dimitió por plagiar en su tesis doctoral. Una carta delatora remitida a la prensa por un profesor de Derecho de Bremen en febrero de 2011 fue el detonante para que Heidingsfelder y otros contactos impulsaran la red wiki (espacio colaborativo en internet) GuttenPlag.

A través de esta plataforma detectaron en tiempo récord más muestras de plagio en el trabajo de Zu Guttenberg, elevando la presión sobre su figura. De tal modo que el mejor colocado en las quinielas para suceder a Angela Merkel terminó dimitiendo y su universidad, la de Bayreuth, retirándole el título de doctor «cum laude».

En marzo de aquel año, Heidingsfelder y otros promotores crearon la wiki VroniPlag para analizar la tesis doctoral presentada por la abogada Veronica Sass, hija del que fuera presidente de Baviera y candidato a canciller por la CSU (Unión Socialcristiana), Edmund Stoiber. «Vroni» es el diminutivo de «Veronica». Sass plagió el 54% de las páginas de su tesis doctoral en Derecho y finalmente renunció a su título.

En 2013 la wiki de cazadores de plagio adoptó el nombre de Annette Schavan, SchavanPlag, por la ministra de Educación y Ciencia que también dimitió por copiar en su tesis Persona y consciencia. El consejo académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Düsseldorf le retiró el título de doctora (lo había obtenido 33 años antes) al comprobar que Schavan incluyó en el texto «de forma sistemática y premeditada» un trabajo intelectual que no era suyo.

Y así, Heidingsfelder, que pasó a gestionar VroniPlag por su cuenta, prosiguió descubriendo plagio en los trabajos universitarios de otros políticos y médicos alemanes.

«No es un trabajo limpio»

En octubre de 2018, OKDIARIO se trasladó hasta Nuremberg (Alemania) para entrevistarle sobre la tesis de Pedro Sánchez, cuando hacía sólo unos meses que el líder socialista acababa de llegar a la Moncloa y se había desatado la polémica por su controvertido doctorado. Este chamán del anti-plagio estudió la obra de postgrado exhaustivamente, así como el libro donde Sánchez recogió buena parte de su tesis, y ofreció un diagnóstico claro: «No es un trabajo científico limpio», concluyó.

Heidingsfelder manifestó que Sánchez -jefe de Carlos Cuerpo- debía «dimitir» por una cuestión de «honestidad». El cazaplagios detectó que el presidente del Gobierno «copió párrafos sin referencia a la fuente original bibliográfica», como si fueran de «creación con sus propias palabras».

Fue precisamente Sánchez quien, en junio de 2018, en la moción de censura a Mariano Rajoy (PP) que le llevó al poder, afirmó: «Lo que hay en Europa son Gobiernos donde, como en Alemania, personas que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir», recalcó el secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, apelando a la «decencia» de los políticos alemanes. ¿Y la suya? ¿Y la de Carlos Cuerpo?