Carlos Cuerpo hizo ‘copia y pega’ de otras 20 páginas de su tesis para colarlas como un artículo inédito

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, firmó como inédito un artículo en dos publicaciones técnicas (documentos de trabajo de la AIReF y la revista académica SERIEs) con un copia y pega de otras 20 páginas de su tesis doctoral, presentada meses antes y a la que no cita en ningún momento. Además, el artículo lo firmó con otros dos autores de la AIReF: Ángel Cuevas y Enrique M. Quilis.

En este caso, ese copia y pega de la tesis (18%) lo hizo del capítulo 2 (denominado Desequilibros y el Ciclo Económico (Imbalances and the Business Cycle), mientras que el autoplagio de 28 páginas en la tesis (25%) de un artículo de Funcas publicado cinco años antes con otra profesora, su directora de tesis, Pilar Poncela, aparece en el capítulo 3, como reveló OKDIARIO el pasado martes.

Tanto la AIReF como la revista académica SERIEs publicaron en 2018 el artículo Estimación de la brecha de producción: un enfoque de ‘concurso de belleza’ (Estimating output gap: a beauty contest approach) que firmó Cuerpo junto a otros coautores: Ángel Cuevas y Enrique M. Quilis, también integrantes entonces, como él, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España.

Se da la circunstancia de que en ningún momento del artículo firmado por los tres autores se dice que 20 páginas del mismo forman parte de la tesis doctoral de Carlos Cuerpo depositada en la Universidad Autónoma de Madrid en junio del año 2017 con el título Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation.

Los autores no citan ni entrecomillan las 20 páginas extraídas de la tesis, y esta tesis no se menciona como fuente en el artículo, ya sea en el texto, en notas al pie o en la bibliografía. Tal ausencia de cita ocurre en sendas publicaciones, tanto en el working paper de la AIReF como en la revista SERIEs de la Asociación Española de Economía.

Cabe reseñar que la editorial de esta revista científica, Springer, sí exige que el artículo en cuestión a difundir no haya sido ni publicado previamente ni que esté «siendo considerado para su publicación en ningún otro lugar». En concreto, Springer dice lo siguiente en sus criterios de admisión: «La presentación de un manuscrito implica que el trabajo descrito no ha sido publicado previamente; que no está siendo considerado para su publicación en ningún otro lugar; y que su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, si los hubiere, así como por las autoridades responsables –tácita o explícitamente– de la institución donde se realizó el trabajo».

Las conclusiones de la tesis de Cuerpo aparecen fusiladas en dos artículos posteriores.

La propia revista SERIEs dice que el artículo «original» de Carlos Cuerpo con los otros dos autores fue recibido el 20 de septiembre de 2017, aceptado el 12 de julio de 2018 tras la supuesta revisión por pares y publicada el 23 de julio de 2018. Sin embargo, el nuevo vicepresidente del Gobierno habría incumplido aquí el criterio de admisión de SERIEs, pues cuando mandó el artículo para su publicación en este journal científico ya sabía que el mismo contenido formaba parte de su tesis doctoral y que ésta iba a ser defendida y publicada próximamente. De hecho, SERIEs recibió este artículo apenas dos días antes de que Cuerpo leyera su tesis -depositada desde junio de 2017- ante el tribunal de la UAM el 22 de septiembre de 2017.

OKDIARIO se puso en contacto con el gabinete del ministro de Economía para esclarecer lo sucedido, y su respuesta fue que «la tesis es de junio de 2017 y el artículo de 2018 recoge buena parte de ella». Sin embargo, los tres autores no aluden en ningún momento del artículo a ello ni citan la tesis doctoral de Cuerpo como fuente. Y el contenido es difundido por la revista SERIEs como «original» en julio de 2018, es decir, un año después de que Cuerpo depositara su tesis.

Por su parte, la AIReF publicó este artículo como «documento de trabajo»(working paper) en febrero de 2018. Este organismo donde trabajó Cuerpo entre 2014 y 2020, es decir, coincidiendo con el grueso de su doctorado y elaboración de su tesis (2011-2017), no especifica en su web la exigencia de requisitos para la publicación de estos trabajos. «La AIReF publica, a iniciativa propia, documentos técnicos en los que realiza análisis exhaustivos sobre materias relacionadas con el desempeño de sus funciones», señala.

No obstante, el artículo de Cuerpo y los dos autores publicado por la AIReF con 20 páginas de la tesis del ministro -sin ser citada- sí fue sometido a una «revisión» por Federico Geli, miembro de la División de Análisis Económico de la AIReF que dirigió Cuerpo entre 2016 y 2020, y Daniel Santabárbara, economista del Banco de España y ex trabajador de la AIReF. Tras esa «revisión» y pese a ser definido el trabajo como un «análisis exhaustivo», el citado artículo acabó fusilando 20 páginas de la tesis de Cuerpo sin ser citada en ningún momento. Y eso que el artículo tiene dos páginas de bibliografía o referencias.

Por ejemplo, las conclusiones de la tesis (accesible aquí) aparecen reproducidas prácticamente idénticas en el artículo publicado por la AIReF (ver aquí) y la revista SERIEs (ver aquí), con la única salvedad de que Cuerpo y los otros dos autores introducen las denominaciones «concurso de belleza» y «carrera de caballos» para referirse a sendos modelos en el segundo párrafo.

La directora de la tesis y Escrivá

Además, los tres coautores del artículo dan las gracias a varios colaboradores, entre ellos la directora de la tesis de Carlos Cuerpo, la profesora de la UAM Pilar Poncela, y el entonces presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá. Este ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez (2020-2024) es el actual gobernador del Banco de España.

«Agradecemos a Ana Andrade su amplia colaboración en la investigación y a Daniel Santabárbara por sus valiosas aportaciones y comentarios. R. Doménech, J.L. Escrivá, R. Frutos, L. González-Calbet, M. Juselius y P. Poncela realizaron comentarios muy útiles. Las opiniones aquí expresadas son las de los autores y no necesariamente las de AIReF», recoge el artículo publicado por este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

En el artículo de la revista SERIEs también figuran estos agradecimientos, con un añadido: «Agradecemos al editor y a los revisores sus comentarios y sugerencias, que mejoraron enormemente el artículo».