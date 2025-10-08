Ecuador

Unos indígenas violentos atacan con piedras y palos el convoy del presidente de Ecuador

Ecuador asegura que "todos los detenidos serán procesados por terrorismo"

Daniel Noboa convoy
Ataque al convoy de Daniel Noboa. (1)
Un grupo de indígenas ha atacado con piedras y palos el convoy que trasladaba este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a habitantes de la comunidad de Sigsihuayco y Quilloa. La caravana fue sorprendida por los violentos, en la provincia sureña de Cañar.

El Gobierno de Ecuador ha denunciado este ataque al convoy de Daniel Noboa, y ha adelantado que «todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato».

La Presidencia ecuatoriana, que ha compartido imágenes del ataque al convoy de Daniel Noboa a través de su perfil en redes sociales, ha criticado que el grupo -que lanzó varias piedras contra el vehículo «en el que viajaban civiles»- intentaron «impedir por la fuerza la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad» al obedecer «órdenes de radicalización».

Daniel Noboa convoy

«Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente», ha indicado tras asegurar que «los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno nacional».

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ha indicado que «aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el vehículo de presidente. Según declaraciones recogidas por el diario ‘Primicias’, hasta ahora hay cinco personas detenidas por la Policía, que serán denunciadas por intento de asesinato.

