Sánchez y Starmer relanzan las relaciones entre España y Reino Unido tras el acuerdo sobre Gibraltar

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, se han reunido este miércoles en el número 10 de Downing Street para poner en común sus puntos de vista sobre temas como la guerra de Gaza o el acuerdo alcanzado sobre Gibraltar. España, el Reino Unido y Bruselas acordaron el pasado mes de junio poner fin a la Verja que separa el Peñón de la península. Tras su encuentro, Sánchez y Starmer han firmado un acuerdo bilateral estratégico para relanzar las relaciones entre España y Reino Unido.

Sánchez, en breves declaraciones tras el encuentro, ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre las partes es «muy afortunado» y ha felicitado a Starmer por su «iniciativa», que ha contribuido a «concluir con éxito» el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit. La negociación sobre el Peñón se ha alargado más de tres años y aún está pendiente de redactar y ratificar el tratado.

El presidente español también ha dirigido sus elogios a la apuesta de Starmer para reiniciar las relaciones con la UE tras el Brexit. «Es algo que también reviste gran importancia para España», ha dicho Sánchez.

El encuentro de este miércoles tiene lugar después de siete años de la última reunión entre un presidente del Gobierno y un primer ministro británico. Starmer ha considerado «increíble» que además el encuentro se produzca entre un líder socialista y un laborista.

Starmer ha destacado «los vínculos y la amistad entre los dos países», no sólo en el aspecto comercial, sino también en las relaciones interpersonales. Los dos líderes han señalado también temas de actualidad como la guerra de Ucrania y la de Gaza. «Estamos en perfecta sintonía en lo que respecta a algunos debates globales como el cambio climático o la terrible tragedia a la que nos enfrentamos en Gaza», ha resumido Sánchez.

El acuerdo estratégico firmado por los dos líderes profundiza en la cooperación en siete ámbitos: crecimiento sostenible, política exterior y de desarrollo, relaciones entre ambas sociedades, política climática y energética, seguridad y defensa europea, cooperación judicial y migración, y transporte, según ha indicado La Moncloa.

Los dos países se comprometen asimismo a colaborar en sus políticas exteriores y de desarrollo, impulsando un sistema multilateral reforzado y trabajando en favor de la igualdad de género y en defensa de los derechos de mujeres y niñas.

En seguridad y defensa, España y Reino Unido acuerdan estrechar su cooperación para garantizar la seguridad euroatlántica, con mención singular a amenazas como la ciberseguridad, el terrorismo y los ataques híbridos, y reafirman su compromiso para desarrollar una industria de la defensa europea. Al hilo de ello, el documento suscrito recoge el compromiso de los dos países de «acordar un memorando de entendimiento en materia de defensa con el fin de alcanzar una mayor convergencia en la cuestión de las amenazas estratégicas».