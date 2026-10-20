La Policía desaloja las acampadas de Lisboa y Oporto y detiene a varios manifestantes

La Policía portuguesa ha desmantelado las acampadas contra la crisis de la vivienda instaladas en el centro de Lisboa y Oporto, en una operación que se ha saldado con varias detenciones en la capital, donde los agentes han tenido que desalojar por la fuerza a los manifestantes que se resistían a abandonar el lugar.

La intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha comenzado a las 06:00 hora local (05:00 GMT), después de que los agentes dieran un ultimátum a los participantes para que desmontaran las tiendas de campaña y abandonaran las plazas que ocupaban este lunes por la tarde.

En Lisboa, los manifestantes, que permanecían desde el sábado en la céntrica plaza del Rossio, han formado un cordón humano para impedir el desalojo y corearon consignas de protesta. Los agentes del Cuerpo de Intervención de la PSP han acabo retirando las tiendas y han practicado varias detenciones.

En Oporto, la intervención se ha desarrollado sin los enfrentamientos registrados en Lisboa. Los agentes se han personado en la plaza de Dom João I, donde los participantes llevaban 10 días protestando por la falta de vivienda asequible, advirtiéndoles de que serían detenidos si no retiraban las tiendas.

Las acampadas forman parte de una movilización contra el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso al alquiler en Portugal, uno de los principales problemas sociales del país.

Los organizadores de las protestas reclaman la retirada de la reforma de los arrendamientos impulsada por el Gobierno, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional, más vivienda pública y limitaciones a la compra de inmuebles por fondos de inversión. También exigen la recuperación de edificios vacíos para uso residencial y alquileres verdaderamente asequibles.

Oleada de protestas en Europa

Precisamente, esta semana una oleada de violentas protestas recorre Europa, especialmente Francia, donde el Gobierno ha establecido toques de queda ante los disturbios en diferentes ciudades.

En Albania 28 personas han resultado heridas, en su mayoría agentes de la Policía, y los radicales han asaltado la comisaría número 3 de Tirana con cócteles molotov, material pirotécnico y piedras.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presidió este lunes una reunión de urgencia con su Gabinete de Seguridad para tomar medidas inmediatas ante la escalada de violencia y actos vandálicos registrados en varias ciudades del país, especialmente en Milán.

El Ejecutivo italiano prevé aprobar un decreto ley de urgencia destinado a endurecer las herramientas policiales y judiciales, lo que incluye la ampliación del arresto preventivo para menores de entre 14 y 17 años en casos de saqueo y vandalismo. Además, enviará inmediatamente a 500 efectivos militares a la capital lombarda.

En Bélgica, cerca de 200 personas fueron detenidas durante las manifestaciones que tuvieron lugar este sábado contra los recortes en educación, la Policía y el Gobierno federal. Unas movilizaciones que terminaron con fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.