Investigan un grupo de Facebook en el que 32.000 hombres publicaban imágenes íntimas de sus mujeres

La Policía italiana está investigando un grupo de Facebook en el que 31.837 hombres difundían imágenes de sus mujeres y parejas desnudas así como otras fotografías de carácter íntimo sin su consentimiento. Este grupo ya ha sido clausurado y las autoridades ya han recibido 3.000 denuncias de afectadas.

En las imágenes, las víctimas aparecían desnudas o con poca ropa en la playa o durmiendo. Sus maridos publicaban las fotografías y el resto de usuarios hacía comentarios al respecto como «¿podemos ver más?», «¡cómo me gustaría ser ese tanga!», «es una mujer hermosa» o «tócale los muslos, verás cómo se despierta».

El grupo estaba activo desde 2019 y Facebook lo ha clausurado este año después de recibir varias denuncias impulsadas por Carolina Capria, una escritora e influencer italiana, que también puso lo ocurrido en conocimiento de la Policía. En una de las últimas publicaciones uno de los miembros instaba a pasarse a otras redes «más seguras» para que no les pudieran «marear los moralistas».

«Me han informado de que hay un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual», alertó la escritora. Su publicación corrió como la pólvora en Italia y desencadenó numerosas denuncias por parte de usuarios de Facebook, así como asociaciones y partidos políticos, obligando a Meta a cerrarlo.

La Policía italiana ya está investigando lo ocurrido y ha llamado a todas las afectadas a interponer una denuncia. Hasta el momento, se han interpuesto unas 3.000 denuncias. Barbara Strappato, subdirectora de la división que investiga los delitos en la red, ha asegurado en declaraciones recogidas por el Corriere della Sera que nunca «había visto comentarios tan perturbadores». Cabe destacar que por el momento, sólo han salido a la luz los comentarios menos impactantes.

«Estamos recopilando toda la información. Muchas mujeres ya se han reconocido y han presentado denuncias, pero otras muchas todavía desconocen que estaban en este sórdido grupo», ha agregado Strappato, que ha instado a seguir denunciando.