Estos son los cambios de opinión con los que Kamala Harris intenta convencer a los moderados

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, ha dado marcha atrás en algunas de sus posiciones más izquierdistas entre su etapa como senadora en California y su segunda campaña presidencial. Harris ha modificado su discurso en diferentes asuntos, sobre los que se negó a abordar durante el debate contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, como inmigración, economía o fracking. Kamala Harris no quiere explicar sus políticas, debido a que tiene la intención de llamar la atención de los votantes moderados de los estados indecisos, que necesitan los demócratas para ganar las elecciones presidenciales, y mantener a los votantes izquierdistas.

En la entrevista a la izquierdista CNN, realizada por su amiga, la periodista Dana Bash, Kamala Harris ha dicho que sus valores no han cambiado. En cambio, Kamala Harris ha intentado rebajar sus políticas con la intención de lograr el apoyo de los votantes de clase media que necesita para ganar las elecciones el 5 de noviembre.

Sin embargo, después del análisis de las últimas encuestas, se puede observar que Kamala Harris no ha podido llamar la atención de los votantes de clase media trabajadora, ya que las políticas de «economía de cuidados» no les convencen: esperan, en cambio, que Harris les explique cómo va a rebajar la inflación, sus políticas de aranceles para proteger a los trabajadores de las fábricas y planes de inversión en infraestructuras, lo cual no hace la vicepresidenta.

A continuación, se realiza una enumeración de las veces más destacadas en las que ha cambiado de opinión Kamala Harris:

Medicare (seguro médico para personas de bajos recursos) para todos. Cuando entró en el Senado en 2017, representando a California, Harris apoyó la iniciativa Medicare para todos, que cambiaría el sistema sanitario de seguros privados para que el programa lo gestionase el gobierno. Ha dado marcha atrás en esta iniciativa.

Fracking. Harris respaldó la prohibición del fracking durante las primarias presidenciales demócratas de 2020, que ganó entonces Joe Biden. Desde que se ha convertido en candidata demócrata en julio de 2024, Harris ha modificado su postura con la prohibición de la extracción hidráulica de petróleo y gas del subsuelo. Ahora cree que la economía de la energía limpia puede crecer sin tener que prohibirla.

New Green Deal. Harris ayudó a la Ley Green New Deal en el Senado. Además, la vicepresidenta apoyó la lista de objetivos climáticos de los izquierdistas. Entre ellos, se destaca poner fin a la dependencia de la economía estadounidense de los combustibles fósiles en un plazo de 10 años. Ahora la campaña presidencial de Harris afirma que ya no respalda el Green New Deal.

Inmigración. Harris reconoció estar a favor de despenalizar los cruces fronterizos ilegales que se hacen por el desierto, el río y todos los pasos que no son oficiales. Ahora Harris, quiere destinar 650 millones de dólares a ampliar el muro de la frontera de Estados Unidos con México, aboga por una política migratoria más dura, debido a que la situación preocupa en el estado fronterizo de Arizona, uno de los estados campo de batalla en estas elecciones junto con Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Cero emisiones. Como senadora, Harris escribió una ley a favor de aumentar los vehículos de cero emisiones y eliminar todos los demás para 2040. Ahora tampoco apoya esta medida.