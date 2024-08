Kamala Harris defiende sus cambios de opinión por motivos electorales: «Mis valores no lo han hecho»

Fracaso en acallar las críticas de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata a la Casa Blanca, este jueves en su esperada entrevista de TV en la izquierdista CNN tras evitar durante semanas a los periodistas: no ha convencido a los votantes moderados y ha demostrado que sigue sin saber desgranar sus propuestas. Como ya se había anticipado, ha ido con su compañero de ticket, el gobernador de Minnesota, que le ha hecho de niñera, al encuentro que se ha grabado este jueves en Savannah (Georgia) a las 13:45 horas (19:45 en España) y se ha emitido a las 21:00 (03:00 ya del viernes). Todo ha sido planeado: en un restaurante, Kim’s Café, de un propietario afroamericano, y en un formato que se asemejaba más a un publirreportaje. La periodista, Dana Bash, amiga de Kamala Harris, le ha hecho preguntas sobre temas ya pactados: sus cambios de opinión sobre fracking e inmigración, el apoyo del presidente Joe Biden y las controversias sobre el historial militar de Tim Walz. Harris y Walz han contestado de forma vaga y tibia ante la sonrisa de Dana Bash en la entrevista: «Lo importante es que mis valores no han cambiado», ha reconocido la vicepresidenta de forma calculada sin convencer a los votantes.

«Creo que el segundo aspecto más importante y significativo de mi perspectiva política y mis decisiones es que mis valores no han cambiado. El Green New deal. Siempre he creído, y he trabajado en ello, que la crisis climática es real, que es un asunto urgente al que debemos aplicar métricas que incluyan ceñirnos a plazos en el tiempo», ha intentado justificar Harris ante la base izquierdista de sus votantes durante la entrevista, debido a su intento de suavizar sus políticas para convencer a los moderados e independientes.

En la entrevista, no ha mostrado ningún tipo de pasión sobre sus políticas, las cuales no ha explicado en profundidad: «Tampoco he cambiado mi opinión sobre lo que tenemos que hacer para proteger nuestra frontera. Tenemos que perseguir a las organizaciones criminales transnacionales, las violaciones de las leyes estadounidenses relativas al paso ilegal de armas, drogas y seres humanos a través de nuestra frontera. Mis valores no han cambiado», ha indicado Harris, como se puede ver en el vídeo de abajo, evitando reconocer que ha fracasado en proteger la frontera.

In an exclusive interview, CNN’s Dana Bash presses Democratic presidential nominee Kamala Harris on why her policies have changed over the years. The full interview will air at 9 p.m. ET Thursday on CNN’s «The First Interview: Harris & Walz, A CNN Exclusive.»… pic.twitter.com/JYgHvcXZMd — CNN (@CNN) August 29, 2024

Harris también ha intentado convencer al votante moderado e independiente al reconocer que contaría con republicanos en su administración. En cambio, ha sido incapaz de mencionar a quién nombraría: «No tengo a nadie en particular en mente. Creo que es importante tener en la mesa, cuando se toman algunas de las decisiones más importantes, a personas con experiencias diferentes. Y creo que sería beneficioso para el público americano tener un miembro de mi gabinete que fuera republicano», ha indicado Harris como se puede ver en el vídeo de abajo, con un mensaje dirigido al votante independiente de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, estados que ncesita para hacerse con la Casa Blanca.

In an exclusive interview with CNN’s Dana Bash, Democratic presidential nominee Kamala Harris said she would be open to putting a Republican in her cabinet. The full interview will air at 9 p.m. ET Thursday on CNN’s «The First Interview: Harris & Walz, A CNN Exclusive.»… pic.twitter.com/9nRzSA7RYb — CNN Politics (@CNNPolitics) August 29, 2024

Harris ha intentado como ha podido zanjar la controversia por su negativa a conceder entrevistas. De momento, ante sus votantes izquierdistas parece haber cumplido el expediente. Sin embargo, no para los moderados, a los que preocupa sobre todo que no haya sido capaz de presentar en detalle sus políticas sobre inmigración, seguridad y creación de trabajo.