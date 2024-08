El fracaso de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, candidata a la Casa Blanca, como zar de inmigración va en aumento: esta semana dos grupos de inmigrantes ilegales, que acababan de cruzar la frontera de México, han intentado secuestrar dos autobuses escolares en California. El primer intento de secuestro ocurrió con tres hombres el martes. El segundo, con 20 individuos, el miércoles. Los dos en la autopista 94 a 12 kilómetros de San Diego (California), ciudad que hace frontera con Tijuana en México. El relato de los padres intentando salvar a sus hijos es dantesco: Nicole Cardinale, madre que iba con su hijo en el autobús, ha explicado que «de repente intentaron subir a nuestro autobús, eran muchos». La voz de alarma la ha dado la escuela de los niños del distrito Jamul-Dulzura Union, que en una carta a los padres les ha informado del intento de su secuestro de sus hijos y les ha explicado que el autobús a partir de este jueves no se detendrá en las paradas cuando vean individuos que no sean conocidos en la escuela.

La directora Liz Bystedt ha indicado en la carta a los padres que el primer intento de secuestro se produjo el martes por la tarde, cuando los tres inmigrantes ilegales caminaban en medio de una autopista e intentaron detener uno de los autobuses. Entonces, el conductor se vio obligado a «rodear» al grupo para continuar su ruta. El miércoles por la mañana, otro autobús escolar se topó con un grupo de unos 20 inmigrantes ilegales, que acababa de cruzar la frontera de México, mientras recogía alumnos en la misma parada.

Bystedt ha destacado que los padres que esperaban con sus hijos ayudaron a impedir que los ilegales no se subieran al autobús y lo secuestrasen. «Por favor, permanezcan atentos, y si el autobús pasa y no se detiene, síganlo para recoger a su hijo en la siguiente parada», ha escrito Bystedt en el aviso enviado por correo electrónico, siguiendo el protocolo diseñado por la Patrulla Fronteriza de ese sector de California.

Para evitar más intentos de secuestro, esta semana los autobuses escolares llevarán escolta. Sin embargo, estos dos intentos de secuestro ponen de manifiesto el fracaso de Kamala Harris, como zar de inmigración, nombrada por el presidente Joe Biden en 2021 para atajar la crisis en la frontera por la inseguridad, uno de los asuntos que más preocupa a los votantes que viven en los estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas). Precisamente, Arizona es uno de los estados indecisos, clave en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Mientras, las encuestas indican que California y Nueva México seguirán votando a los demócratas. Mientras, Texas, a los republicanos.

Como se ha indicado con antelación, en 2021, Biden nombró a Kamala Harris zar de inmigración debido al aumento de cruces ilegales por la frontera sur. Entonces, la Patrulla Fronteriza informó de 1.659.206 detenciones de inmigrantes ilegales intentando cruzar por río Bravo, que toma el nombre de Grande en Estados Unidos, y el desierto, superando los máximos históricos anteriores de 1.643.679 en 2000 y 1.615.844 en 1986. Según el Centro Pew, 608.037 inmigrantes ilegales eran de México, el 37% del total. Mientras, el resto era de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Entonces, Biden, como se ha indicado con anterioridad, nombró a Kamala Harris zar de inmigración, pero ha sido incapaz de atajar la crisis con el aumento de la inseguridad en la frontera, como se ha demostrado con los dos intentos de secuestro y el vídeo que se puede ver abajo. En estas elecciones presidenciales, la inseguridad en la frontera se marca en rojo dentro de los asuntos que más preocupan a los votantes, poniéndose de manifiesto la incapacidad de Kamala Harris para presentar soluciones.

Armed gangs of Venezualan illegals are taking over apartment buildings in Aurora, Colorado. Violent crime has skyrocketed.

The police chief recently said he “doesn’t think Venezuelan gangs are a big safety concern in the city of Aurora.” pic.twitter.com/fHonvQKnSg

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 28, 2024