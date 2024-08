Biden ‘pierde’ a más de 32.000 menas: no se han presentado ante el juez para ser deportados

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha perdido a más de 32.000 menores migrantes no acompañados (menas) en los últimos años, según se ha señalado este martes en un informe provisional enviado al Congreso por el organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional. Los menores no se presentaron en los tribunales de inmigración, encargado de llevar su proceso ser deportación, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido incapaz de localizarles.

El inspector general Joseph Cuffari ha escrito en este informe provisional que «sin capacidad para vigilar la ubicación y la situación de [los menores migrantes no acompañados], el ICE no tiene ninguna garantía de que [ellos] estén a salvo de la trata, la explotación o el trabajo forzoso».

Entre los problemas que EEUU tiene que abordar ante esta crisis migratoria, que no sólo afecta a los menas, tarea que le encargó Joe Biden a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata a la Casa Blanca, se marcan en rojo:

Según en Centro de Investigación Pew, los menas han entrado en Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden a través de la frontera sur de México. Representan el 5% de las entradas, que se producen por los puestos fronterizos, donde piden asilo. Según una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew, la opinión pública estadounidense está muy descontenta con la situación en la frontera. Ocho de cada 10 estadounidenses adultos afirman que Biden ha hecho una gestión muy mala o bastante mala con el gran número de inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos por la frontera con México.

La cuestión de la crisis de la frontera con México se ha marcado en rojo en la campaña electoral en Estados Unidos, donde sobre todo los votantes de estados fronterizos como Texas y Arizona la consideran fundamental a la hora de decidir presidente el próximo 5 de noviembre. Hace semanas, seis demócratas del Congreso votaron con los republicanos una resolución que condenó la gestión de la crisis migratoria por parte de Kamala Harris, a la que Biden encargó solucionar hace tres años.

Panel installation on the Texas border wall continues in Starr County.

Texas won’t back down from the fight to keep America safe from the border crisis Joe Biden and Kamala Harris created.

We will add even MORE miles of border wall. pic.twitter.com/FDPPDfYtnZ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 19, 2024