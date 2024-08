Tardó más de media hora en aparecer, por una serie de problemas técnicos que condicionaron la charla de Donald Trump con Elon Musk en la red de este último, pero finalmente arrancó -y se alargó por más de dos horas-, con el candidato republicano repasando el intento de asesinarlo el pasado 13 de julio, antes de hacer un par de anuncios de calado. La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los argumentos sobre los que gira su campaña, y prometió llevar a cabo «la mayor deportación de inmigrantes ilegales en la historia de EEUU», y anunció también la intención de suprimir el Departamento de Educación.

Antes, la charla entre el candidato republicano y el dueño de X, donde transcurrió la charla, Tesla o SpaceX, un Musk que en varias ocasiones recordó que apoya a Trump en estas elecciones, versó sobre el atentado al que éste sobrevivió hace ahora un mes. «No fue agradable, no sabía que tenía tanta sangre, luego los médicos me dijeron que en esa zona hay mucha sangre», relató Trump: «Podría decir que fue surrealista, pero no creo que fuera una situación surreal, en seguida me di cuenta de que era una bala, hubo más balas después de que yo cayera… El milagro es el ángulo por el que me pasó la bala. Y es llamativo que eso ocurriera justo cuando estaba hablando de la inmigración. Una de las primeras cosas que pregunté es cuántas personas habían muerto». Anunció, además, que planea celebrar un nuevo mitin en la localidad del atentado, Butler, en Pensilvania, en algún momento de octubre.

«Los sacan de la cárcel y nos los mandan»

Trump señaló la inmigración ilegal como uno de los grandes problemas actuales de Estados Unidos, junto a la inflación. Defendió que los inmigrantes «tienen que venir legalmente», y señaló que «Kamala podría haber hecho algo, ahora dice que quiere controlar las fronteras, pero sólo lo dice después de que lo diga yo. Es una incompetente, sólo habla y luego hace lo contrario de lo que promete, es aún más incompetente de lo que yo digo que es». Hay que reseñar que estos días Harris ha estado haciendo campaña en Arizona, limítrofe con México, y allí ha prometido endurecer el control sobre la frontera, tratando de hacer olvidar el hecho de que ella ha sido la responsable del control durante la Administración Biden.

Trump argumentó que «si te fijas en Venezuela, o en otros países, sus índices de criminalidad están bajando. Y eso es porque están enviando a sus peores personas a que vengan aquí, les dicen ‘si volvéis, os mataremos’. Y esa es la gente que Harris está dejando entrar, ella ha sido la zar de la frontera, era la encargada de las fronteras». Incidió el republicano: «Has visto Nueva York, y yo amo Nueva York, pero lo que está pasando allí es increíble, están llegando asesinos del Congo, los sacan de las cárceles y los llevan a Estado Unidos. Vienen de África, de Asia, de cualquier sitio del mundo». Así, concluyó que, si es presidente va a «llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos, y no hay otra opción.

También se jactó Trump de que con él en la Casa Blanca, Rusia nunca habría invadido Ucrania. «Por qué tenía una buena relación con Putin», se preguntó el republicano: «Yo lo conozco bien, él me respetaba, y nosotros hablábamos mucho sobre Ucrania. Le dije ‘no lo hagas, no lo hagas, si lo haces va a ser un mal día’. Conozco a Putin, conozco a Xi, conozco a Kim Jong-un, la gente dice ‘qué horror’, pero son los líderes de sus países y entenderse con ellos es algo bueno, no malo. La guerra de Ucrania empezó porque Biden dijo que Ucrania debía unirse a la OTAN. Nadie lamenta más la situación de Ucrania que yo, porque conmigo nunca habrían estado así».

«Haremos lo que está haciendo Argentina»

Elon Musk aseguró que «sería bueno que los contribuyentes supieran que su dinero se está usando de forma correcta, habría que formar una comisión para ello y estaría bien que yo formara parte de ello». Trump se rió y dijo que «me parece bien, eres una persona interesante», y señaló a Argentina, halagando a Javier Milei: «Mira lo que está haciendo allí su nuevo presidente, copió el Make America Great Again con Make Argentina Great Again, lo llevó al extremo y está recortando de verdad, está haciendo un gran trabajo. Pronto podremos hacer lo mismo aquí». Señaló Musk que «Argentina era uno de los países más prósperos del mundo en los 30, en los 40, y las políticas socialistas les hundieron. Mira a Venezuela, con sus reservas de crudo, y les ha ocurrido lo mismo».

Trump sacó a colación en ese momento el gasto en educación en Estados Unidos: «Gracias a la educación, estamos en el última posición de cualquier lista del top 40, lejos de Suiza o de Noruega… Y aun así gastamos más dinero por persona que cualquiera de esos países. Mira, lo que quiero hacer es cerrar el Departamento de Educación y le daré ese dinero a los estados. Hay sitios donde se hace bien, como Iowa, pero mira lo que hace Gavin Newsom en California, es terrible. Me gusta lo que se hace en Noruega, y allí hay impuestos bajos».

Un errático arranque

La esperada charla de Donald Trump con Elon Musk prometía detener el mundo durante un rato, y lo que hizo fue parar la propia red del magnate, el dueño de X en este caso. Llegó la hora anunciada y nada funcionaba. La entrevista debía emitirse a través de la cuenta de Donald Trump el antiguo Twitter, que este mismo lunes reactivaba, pero los usuarios sólo podían ver mensajes de errores. Ya le ocurrió a Ron DeSantis hace algo más de un año, cuando trató de lanzar su campaña por la misma red social, y aquello acabó en colapso y fiasco. Primera lección: para este tipo de contenidos, sigue sin haber nada tan remotamente fiable como las webs de los medios de comunicación.

Elon Musk apareció 20 minutos después de la hora señalada para contar que «parece haber un ataque masivo DDOS en X», es decir, un ataque de denegación de servicio mediante el envío de tráfico masivo a un sitio para tumbarlo, aunque lo único que no funcionaba era el espacio de Trump donde se emitiría la entrevista. Musk ya veía que la cosa no iba a funcionar, así que anunció que «en el peor caso, iremos adelante con un pequeño número de oyentes y publicaremos la conversación más tarde».

Y así es como procedió, cerca de una hora después comenzaba el evento, el espacio, que cuando ofrece un formato cerrado a las interacciones del público y sólo hablan los anfitriones, como fue el caso, no deja de ser una versión poco práctica de la radio de siempre. Apenas se oían ruidos procedentes de la cuenta de Donald Trump en los primeros instantes, hasta que se apagó su micrófono. Un rato después, apareció Elon Musk y arrancó por fin la charla, que fue seguida por una media de 1,3 millones de oyentes, y que acabó con un buen rato de parabienes mutuos entre Trump y Musk.