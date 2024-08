Abascal califica de «puñetera vergüenza» la advertencia de la UE a Elon Musk por entrevistar a Trump

La Comisión Europea se ha entrometido en la entrevista que el dueño de X (antigua Twitter), Elon Musk, va a realizar en la noche de este lunes al candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y ha emitido un comunicado, consistente en una carta al propio Musk, en la que le lanza la velada amenaza de vigilar la existencia de «amplificar contenido potencialmente dañino en la Unión Europea», un movimiento que ha sido calificado por Santiago Abascal de «puñetera vergüenza».

La misiva de la UE la firma el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, y se dirige directamente a Elon Musk, con copia a la CEO de X, Linda Yaccarino. En el comunicado, avisa de que los servicios de la Comisión Europea vigilarán posibles» violaciones de la ley europea de servicios digitales» ante un potencial «discurso de odio» antes de su charla con el ex presidente estadounidense y actual candidato, Donald Trump.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha salido al paso de estas advertencias lanzadas por la Unión Europea, calificándolas de «puñetera vergüenza». «La coalición de populares y socialistas en la UE acaba de amenazar a Elon Musk por su próximo directo en X con Donald Trump. Es una puñetera vergüenza que hayan sido más implacables y rápidos contra Musk y la libertad de expresión que contra Maduro y su narcodictadura asesina».

El propio Elon Musk ha contestado a la carta de la Unión Europea afirmando que «para ser honesto, realmente quería contestar con este meme de Tropic Thunder [una película de humor bélico de 2008] pero yo NUNCA haría algo tan grosero e irresponsable».

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024