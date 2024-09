Kamala Harris bombardea a los votantes pidiendo donaciones tras la subida de Trump en los sondeos

La campaña de la vicepresidenta de Kamala Harris, candidata demócrata, ha bombardeado este jueves a los votantes demócratas, a los que ha pedido donaciones de dinero de cara a hacer los próximos días campaña en los estados indecisos (swing states, en inglés), después de las últimas encuestas, publicadas por diferentes medios de comunicación y encuestadores. Kamala Harris ha perdido empuje respecto a los últimos días. Mientras, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, ha subido en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, estados campos de batalla o indecisos.

La última encuesta publicada por The New York Times y Siena College revela que Kamala Harris apenas ha conseguido votantes entre el electorado independiente de clase media, que tiene la clave de las elecciones. Sus votantes son mujeres, jóvenes y afroamericanos, el grueso del Partido Demócrata. Sus propuestas de «economía de cuidados» con la ampliación de ayudas para cuidar a los niños y viviendas asequibles no convencen a los votantes independientes de Michigan, Wisconsin y Pensilvania de clase media trabajadora. Este tipo de votantes espera propuestas para bajar la inflación, aranceles a China y planes de inversión en infraestructuras como tiene Trump y tenía Biden, el cual había prometido hacer campaña en estos estados de clase trabajadora después de que su partido le obligase a renunciar.

En cambio, después del primer día de la Convención Nacional Demócrata, cuando pronunció su discurso, Biden se fue de vacaciones a California. Más tarde se le ha visto en Delaware y estos últimos días en Washington. Pero, no ha hecho campaña como le había prometido a los líderes de su partido. Tampoco se ha visto a Barack Obama en mítines electorales ni a los Clinton.

Según las últimas encuestas, publicadas por Emerson College Polling y The Hill, Trump va por delante en Arizona (11 votos electorales), Georgia (16 votos electorales) y Pensilvania (19 votos electorales) y Wisconsin (10). Harris supera levemente a Trump en Carolina del Norte (16) y Michigan (15). Mientras, en Nevada (6) están empatados. Por eso, Harris ha pedido este jueves a sus votantes pequeñas donaciones para intensificar su campaña en estos estados.

En Pensilvania, el estado indeciso crucial, una encuesta de InsiderAdvantage realizada el 14 y 15 de septiembre, da a Trump una ventaja de dos puntos. Sin embargo, otra encuesta de USA Today/Suffolk, realizada entre el 11 y el 14 de septiembre, otorga a Harris una ventaja de tres puntos.

Por ello, si Trump consigue Pensilvania y Wisconsin y mantiene Arizona y Georgia junto con los estados que tiene asegurados que votan de forma tradicional al Partido Republicano, ganaría las elecciones presidenciales. Los propios estrategas demócratas reconocen que no tienen la seguridad de ganar Pensilvania, fundamental para Kamala Harris, parte del Blue Wall (Muro Azul) junto con Wisconsin y Michigan, que necesitan los demócratas.