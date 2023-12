El diputado del partido islamista Saadet, Hasan Bitmez, ha sufrido un infarto mientras pronunciaba un discurso contra Israel. El diputado ha caído al suelo fulminado tras declarar: «No escaparéis a la ira de Dios». Según han informado fuentes hospitalarias, Bitmez se encuentra hospitalizado y en una situación «extremadamente crítica».

Las imágenes, que han sido capturadas en vídeo, muestran cómo el diputado va perdiendo fuerza durante el discurso y cuando lo finaliza se desploma en el suelo ante la mirada de todos los miembros de la sala, que no tardaron en ir a socorrerle.

Antes había criticado al partido AKP

Previamente, había criticado también al líder partido AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan por, según su opinión, no hacer nada para detener la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, salvo condenar a Israel de forma meramente retórica.

«Sois socios de los crímenes de Israel… No escaparéis al tormento de la conciencia, si escapáis al tormento de la conciencia no escaparéis al tormento de la historia, si escapáis al tormento de la historia no escaparéis a la ira de Alá», dijo Bitmez refiriéndose a los partidos que apoyan a Israel.

Instantes después de pronunciar estas palabras el diputado se despló en el suelo, sufriendo un infarto. Algunos diputados del AKP reaccionaron diciendo: «Ésta es la ira de Dios, así es como se produce la ira de Dios», mientras que otros acudieron de forma inmediata a ayudar al hombre, que fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en estado grave.

El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, dijo en una publicación en las redes sociales que Bitmez «había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad de Bilkent». El presidente de Saadet, Temel Karamollaoğlu, declaró a la prensa que la salud de Bitmez seguía en peligro y pidió «oraciones por la pronta recuperación del diputado».

El presidente turco condenó el apoyo a Israel

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condenado enérgicamente las represalias israelíes, acusando al país de crímenes de guerra tras los ataques del grupo terrorista Hamás, el pasado 7 de octubre. Además, Erdogan también criticó a Occidente por envalentonar a Israel, cuando aseguró una semana después, que la campaña militar -de Israel- incluía «los ataques más traicioneros de la historia de la humanidad» con «apoyo ilimitado de Occidente». También lo calificó de «Estado terrorista».

Días después, la primera dama turca, Emine Erdogan, declaró en una entrevista que Turquía lideraba los esfuerzos de ayuda humanitaria y exigía un alto el fuego, refiriéndose a una «línea roja» relativa a la «matanza» de innumerables ciudadanos palestinos.