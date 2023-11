El presidente de Turquía, el sátrapa Recep Tayyip Erdogan, ha calificado este miércoles a Israel de «Estado terrorista», mientras que ha definido a Hamás como «un partido político». Erdogan ha alegado que el país israelí «bombardea deliberadamente a civiles» y que su ejército «continúa con sus masacres de forma ininterrumpida desde hace 40 días» en la Franja de Gaza. Así lo ha transmitido durante una reunión del grupo parlamentario de su formación.

«Mi corazón está en paz. Digo abiertamente que Israel es un Estado terrorista», ha declarado. «La brutalidad israelí ocupa un lugar prioritario de la agencia política desde el 7 de octubre. Israel aplica una estrategia de destrucción total de una ciudad y de su población».

No obstante, sus palabras son muy diferentes cuando se refiere al grupo terrorista Hamás, a quien ha definido como «un partido político que se presentó a unas elecciones y las ganó. Tras ganas las elecciones, le quitó sus derechos y sus prerrogativas. ¿Quién se los quitó? Una vez más Israel y Estados Unidos. Incluso en mi país aún hay gente que no sabe o no entiende que Hamás es un partido político», ha afirmado.

Y es que el presidente turco ha manifestado que el objetivo de Hamás no es otro que «proteger su patria, su dignidad y sus vidas contra las políticas de ocupación». Por otro lado, ha definido las acciones de defensa de Israel como «los ataques más traicioneros de la historia de la humanidad contra niños, mujeres y civiles».

En su intervención, además de ofrecer sus propias definiciones hacia Israel y Hamás, Erdogan también ha dedicado unas palabras al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, a quien ha dado por «acabado»: «Netanyahu es el que debe irse. Por desgracia Occidente, especialmente Estados Unidos, sigue viendo esta situación al revés».

Ante las declaraciones del presidente de Turquía, Eli Cohen, el ministro de Exteriores de Israel, no ha dudado en darle respuesta a través de su perfil oficial en redes sociales: «El presidente de Turquía esta distorsionando la realidad. Una vez más está en el lado equivocado de la historia, al lado de aquellos que glorificaron la masacre de israelíes del 7 de octubre: Irán, Líbano, Siria y Yemen», ha declarado.

Those who host arch-terrorists and encourage terrorist organizations should not preach morality to the State of Israel.

The President of Turkey is distorting reality and once again can be found on the wrong side of history, standing next to those who glorified the October 7…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 15, 2023