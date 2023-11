Turquía rompe con Netanyahu y se prepara para liderar el mundo musulmán contra Israel

Turquía ha anunciado este sábado que ha retirado a su embajador en Israel y ha roto todos los contactos con el primer ministro Benjamin Netanyahu en protesta por la respuesta de Israel a la masacre del grupo terrorista de Hamás del 7 de octubre con la Operación Espadas de Hierro. Una ruptura de relaciones que se produce mientras se prepara para fortalecer la posición de Turquía y liderar el mundo musulmán contra Israel, estrategia que ha desvelado en los últimos meses con diferentes declaraciones, en las que ha llamado «al mundo musulmán a unirse contra Israel».

Esta decisión de ruptura de relaciones se ha anunciado por Ankara la víspera de la visita a Turquía del secretario de Estado, Antony Blinken, que se encuentra de visita de dos días por la zona. Blinken, que ha estado en Jordania, Líbano e Israel, como se puede ver en este vídeo de abajo, ha mostrado su apoyo a Tel Aviv, el cual no sólo ha querido condenar la brutalidad de la masacre, sino que «es sorprendente que la brutalidad de la masacre haya desaparecido tan rápidamente de la memoria de tantos. Pero, no en Israel y no en Estados Unidos».

En Turquía, Blinken, «subrayará la importancia de proteger la vida de los civiles en Israel y en la Franja de Gaza», según se ha informado en un comunicado del sábado el Departamento de Estado, y «nuestro compromiso compartido de facilitar la entrega creciente y sostenida de ayuda humanitaria vital a los civiles de Gaza, así como de garantizar que los palestinos no sean desplazados a la fuerza fuera de Gaza».

Turquía, aliada de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, ha reconducido en los últimos meses las siempre complejas relaciones con Israel, hasta el mes pasado, cuando el grupo terrorista de Hamás atacó el sur de Israel con una masacre asesinando a niños, decapitando bebés y matando mujeres y secuestrando ancianas.

En los últimos días, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que consideraba a Netanyahu responsable personal del creciente número de víctimas civiles en la Franja de Gaza tras el ataque a Israel. «Netanyahu ya no es alguien con quien podamos hablar. Lo hemos descartado», ha declarado Erdogan a los medios de comunicación turcos en unas declaraciones recogidas por los periódicos de Israel.

Israel ataca la casa de un líder terrorista

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha prometido que las fuerzas israelíes llegarán hasta el líder terrorista de Hamás, Yahya Sinwar, ideólogo de los ataques terroristas del 7 de octubre. «Al final de la guerra, no habrá Hamás en Gaza. No habrá ninguna amenaza para los civiles israelíes desde la Franja», ha indicado Gallant después de que las Fuerzas de Defensa israelí hayan atacado la casa del líder de Hamás Ismail Haniyeh en un fin de semana en el que Israel ha intensificado su operación terrestre en Gaza, logrando atacar y desmantelar elementos vitales de Hamás, incluidas sus infraestructuras críticas y su personal.