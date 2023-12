Una mujer de la Franja de Gaza ha acusado a los terroristas de Hamás de quedarse la ayuda humanitaria destinada a la población civil palestina durante una entrevista, que se ha hecho viral este viernes en redes sociales. «La situación es difícil. No llega ayuda», ha indicado el periodista durante la conversación delante de las cámaras a las puertas de un hospital en la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, en la que se cree que se esconden los líderes más sanguinarios de Hamás. Sin embargo, la mujer se ha apresurado a desmentir la afirmación, insistiendo en que la ayuda humanitaria que llega a Gaza se la quedan los terroristas de Hamás.

«Toda la ayuda va a parar [a los túneles] subterráneos», ha indicado, como se puede ver en este vídeo, refiriéndose a la red subterránea de túneles de Hamás conocida como el Metro de Gaza. «No llega a toda la gente», ha insistido el periodista, explicando por qué la ayuda humanitaria escasea en la Franja de Gaza.

La mujer relata que la ayuda estaba destinada para ella y otros refugiados del norte de Gaza, pero que, en cambio, se la han quedado los terroristas. «No tengo miedo [de Hamás]», ha explicado. «Yo también hablo con ellos», indica en referencia a los terroristas de Hamás.

En respuesta, el periodista de Al Jazeera, propiedad de Qatar, país en el que viven algunos de los líderes de Hamás, ha intentado contradecirla afirmando: «Está llegando mucha ayuda. Se está distribuyendo. Eso es lo que dicen».

Sin embargo, ante esta afirmación, la mujer ha movido el dedo en señal de negación: «Hamás se lo lleva todo a sus casas. Pueden llevarme, fusilarme o hacerme lo que quieran».

La afirmación de la anciana se ha visto corroborada por imágenes y vídeos que circulan por Internet. En ellos, se ve el material de Naciones Unidas en túneles de Hamás y a hombres armados asaltando camiones humanitarios, entrando en Gaza.

INSIDE a Hamas tunnel: humanitarian aid STOLEN from the people of Gaza.#FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/8lGry7r05g

— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) November 30, 2023