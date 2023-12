Impactantes imágenes y vídeos que han circulado este jueves en redes sociales de los terroristas de Hamás saliendo de los túneles y rindiéndose ante las Fuerzas de Defensa de Israel. Imágenes y vídeos que se han publicado justo el día que comienza la festividad de Hanukkah, en las que se puede ver a centenares de terroristas detenidos desnudos mientras están sentados en fila.

Estos centenares de terroristas de Hamás se han entregado este jueves a las Fuerzas de Defensa de Israel en el norte de Gaza, cerca de la ciudad de Jabaliya.

More footage of Hamas terrorists who surrendered. pic.twitter.com/4PnEIQ4S3E

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 7, 2023