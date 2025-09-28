Atentado contra una iglesia mormona en Michigan: al menos un muerto y múltiples heridos

Al menos dos personas han muerto -entre ellos el atacante- y nueve han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo por la tarde -hora española- en una iglesia mormona en Grand Blanc (Michigan). Un hombre de 40 años ha irrumpido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante la misa en Michigan en EEUU. Según reportes oficiales, el atacante llegó con su vehículo hasta la puerta principal de la iglesia. Acto seguido entró en ella y empezó a tirotear de forma indiscriminada a los presentes, matando a una persona y dejando a otras nueve heridas, entre ellos varios niños. La iglesia, además, fue incendiada.

La iglesia se encontraba llena con cientos de personas que habían acudido al servicio religioso a las 10:25 horas (17:25 horas en España).

Grand Blanc es un suburbio de la ciudad de Flint (Michigan). Se encuentra a unos 96 kilómetros al noroeste de Detroit (Michigan). Según el censo de 2020, tiene una población de aproximadamente 7700 habitantes.

Tras disparar, el hombre prendió fuego a la iglesia, generando el caos total. El incendio ha destruido gran parte de la iglesia. La rápida intervención de la policía ha logrado neutralizar al hombre, que fue abatido por los oficiales en el lugar, mientras los bomberos luchaban contra las llamas.

Las autoridades locales, junto con el FBI y el ATF, se encuentran investigando los motivos del ataque. La comunidad se encuentra consternada por lo ocurrido en este lugar de culto. Las autoridades han pedido a los vecinos que eviten la zona.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha expresado su consternación: «Mi corazón se rompe por la comunidad de Grand Blanc. La violencia en un lugar de culto es inaceptable». Este trágico hecho ocurre apenas días después del fallecimiento de Russell M. Nelson, el presidente más longevo de la Iglesia.

El tiroteo en Michigan se ha producido un día después del fallecimiento del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Russell M. Nelson, la persona de mayor edad que haya dirigido la Iglesia, falleció la noche del 27 de septiembre en su casa de Salt Lake City (Utah). Tenía 101 años. El mandato de Nelson como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha estado marcado por varios cambios en las políticas, incluyendo la revocación en 2019 de una política que calificaba a las parejas del mismo sexo de «apóstatas» y prohibía a sus hijos menores participar en ritos religiosos.

El atentado ha generado conmoción en todo el país. Se ha habilitado un centro de reunificación en un teatro cercano para que familiares y afectados puedan recibir información y apoyo mientras se desarrolla la investigación.