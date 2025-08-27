Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica de Mineápolis (EEUU)

Un tirador ha asesinado a dos niños de ocho y diez años en una escuela católica de Mineápolis, en el estado de Minnesota (EEUU) este miércoles. El atacante ha dejado otras 17 personas heridas y después se ha suicidado al ser acorralado por los agentes de Policía, según han indicado medios de comunicación estadounidenses. Los hechos han ocurrido en la Escuela Católica Annunciation. El tiroteo ocurrió dentro de la escuela y los niños murieron mientras estaban en clase.

Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, y el jefe de la Policía de la ciudad han confirmado que otros 14 menores están entre los heridos del ataque. «Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido informados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico», explicó el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa. También ha informado que el agresor iba armado con «un rifle, una escopeta y una pistola». Las autoridades creen que «utilizó las tres armas» y que disparó «docenas» de veces.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, informó de que la amenaza estaba controlada durante la tarde. «La Oficina de Detención Criminal de Minnesota y la Patrulla Estatal se encuentran en el lugar de los hechos», ha asegurado Walz. «Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia», ha dicho el gobernador. El curso escolar arrancó este lunes para los estudiantes de la escuela católica.

Además, el Ayuntamiento de la ciudad también informó en sus redes sociales de que ya «no existe una amenaza activa en este momento» y de que el tirador «está contenido». Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, ha indicado que está siguiendo los informes y avisos sobre casos de violencia en el sur de la ciudad y que ya se ha activado el equipo de respuesta de emergencias. Según informaciones policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela ha centrado la atención de todas las autoridades del país porque había niños en la zona.

Varios agentes del FBI también han acudido al lugar de los hechos. Algunos heridos han sido trasladados al Hennepin Healthcare, un centro de traumatología de nivel 1, según ha informado la CNN.