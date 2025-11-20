Última hora del estado de salud de Belén Écija, hija de Belén Rueda, tras ser ingresada en el hospital

En las últimas horas, Belén Écija no ha podido evitar preocupar muchísimo a todos y cada uno de sus seguidores en Instagram. Y todo tras haber decidido compartir una fotografía desde el hospital. Al parecer, la hija de Belén Rueda ha tenido que ser intervenida por una cuestión que, por el momento, no ha querido hacer pública. Eso sí, al ser consciente de la preocupación generada, no dudó en dar algún que otro detalle respecto a la situación que está atravesando. «Me dan el alta ya y solo puedo decir ‘viva la anestesia general’», se pudo leer en la imagen compartida en historias de Instagram, donde aparecía su mano con una vía puesta. Lejos de que todo quede ahí, la actriz fue mucho más allá: «Maldito momento en el que despiertas y se ha ido sin más, te ha abandonado y no hay calmante que lo sustituya», reflexionó.

A pesar de su paso por el hospital, Belén Écija no ha dudado un solo segundo en tirar de ese optimismo y positivismo que tanto le caracteriza: «Pero bueno, de aquí solo queda ir para arriba», concluyó en ese mensaje que quiso compartir con sus seguidores de la mencionada red social. Tan solo unas horas más tarde, ya en casa, la hija de Belén Rueda no dudó un solo segundo en compartir una nueva imagen. En esta ocasión, se trataba de un precioso ramo de flores que le habían hecho llegar. «¿Quién de vosotros ha sido? Porque habéis decidido jugar a la intriga, pero he muerto de amor con esto», escribió. Todo ello mientras mostró que las flores venían acompañadas de una tarjeta en la que no se especificaba un nombre.

Como no podía ser de otra manera, al tratarse de un asunto por el que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, son muchas las personas que no han podido evitar preguntarse qué le ha ocurrido exactamente a la actriz. A pesar de todo, tanto ella como su círculo más cercano han decidido ser precavidos en la medida de lo posible. Y todo para no generar alarma.

Eso sí, los compañeros de la revista Lecturas se han puesto en contacto con gente cercana a la actriz, y le han hecho saber que su paso por el hospital no es algo que les haya pillado por sorpresa, ni mucho menos: «Está muy bien, lo tenía programado desde hace tiempo». Y añaden: «Está fenomenal y estamos muy felices de que todo haya salido bien», aseguran. ¡Qué buenas noticias!

Por lo tanto, parece que a Belén Écija solamente le queda descansar para tratar de recuperarse lo antes posible de esta operación que tenía programada. Solamente ella decidirá si se dan más detalles de lo que le ha sucedido realmente o decidirá poner punto y seguido a este instante de su vida.