El tremendo espectáculo de Belén Esteban para animar a Bad Bunny en la Super Bowl: «Vamos, Benito»

Belén Esteban está cumpliendo su promesa de alejarse de los medios y la prensa para tomarse un año sabático, después de que su marcha fuese la puntilla para el programa No somos nadie, cancelado de Ten TV. La Patrona no ha querido perderse la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 y ha viajado hasta Estados Unidos, aunque su motivo principal seguro que era ver a su hija Andrea. Allí, pese a que nadie la conoce, se ha convertido en el alma de la fiesta al tratar de animar al cantante puertorriqueño durante su actuación, dejando sin palabras a los estadounidenses que la acompañaban en el bar.

La Esteban ha finalizado las grabaciones de Top Chef, programa de repostería en el que aceptó participar pese a ser diabética y no poder ni acercarse al azúcar, por lo que sus largas vacaciones de la televisión han comenzado oficialmente. Este año sabático ha comenzado con visita a su hija, que ha coincidido con la celebración de la Super Bowl, algo que no se podía perder.

Aunque no ha estado presente en el Levi’s Stadium, como sí pudieron hacer famosos como Marta Díaz, Alice Campello, Karol G y Pedro Pascal, Belén ha vivido una noche a la americana. El lugar elegido ha sido un bar, donde ha vivido el ambiente de primera mano con otros estadounidenses el partido, pero no se ha querido perder la actuación del conejo mal.

«Desde USA apoyando y gozando a este grande», escribía en sus redes sociales después de mostrar un vídeo en el que aparece bailando ante la atónita mirada de decenas de clientes de un bar. En las imágenes se la puede escuchar gritando «¡vamos, Benito!», mientras perreaba y animaba al resto.

La de Paracuellos del Jarama aprovecha siempre que puede para ver a sus artistas favoritos, aunque Bad Bunny estará siempre por detrás de su amiga Rosalía, que ocupa el primer lugar sin que nadie la pueda mover de ahí.

Este viaje le sirve para volver a ver a su retoña, a la que visita siempre que su agenda se lo permite, ya que Andrea se mudó allí para terminar sus estudios y ahora mismo trabaja junto a conocidos influencers en una agencia de márketing.

Ahora que no está en ningún proyecto como No somos nadie y que ha negado que haya tenido negociaciones para regresar a Telecinco, podrá quedarse mucho más tiempo junto a su pequeña del alma. Por el momento Belén está fuera de la televisión, aunque es posible que reconvierta su carrera a las redes sociales, donde su hija la podría ayudar mucho.