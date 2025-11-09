Sofía Suescun reivindica su noria en ‘Supervivientes’: «La que hicimos Logan y yo es la auténtica»

Se ha mantenido un tiempo alejada de la televisión y del foco mediático. Pero, ahora, Sofía Suescun ha vuelto pisando fuerte. Recientemente, la influencer ha acudido al pódcast de Perreando, un encuentro donde ha hablado de su vida, su carrera, sus perros y de Supervivientes. Como es bien sabido por todos, el popular formato de supervivencia acaba de concluir su segunda edición y lo ha hecho con Rubén Torres como flamante ganador. Una victoria muy merecida, pues el bombero ha demostrado ser un gran superviviente, pero de la que no todo el mundo está feliz. Y es que, esa es la tónica de los realities. No todo el mundo acaba contento con el final.

Supervivientes All Stars es una versión premium del reality de supervivencia que ofrece Mediaset España todos los años. Y es que, la aventura por Honduras se complica el doble de lo que ya lo es en la edición normal. Por ello, solamente van los mejores concursantes que han pasado por el formato. Un reto que, el pasado 2024, Sofía Suescun vivió en primera persona. Eso sí, aunque no se llevó la victoria, puesto que lo hizo Marta Peñate, la de Pamplona protagonizó grandes momentos como superviviente. De hecho, volvió a protagonizar la prueba de La Noria, una de las más temidas del concurso y que no todo el mundo logra ejecutar.

Para Sofía Suescun, lo que se está haciendo ahora con La Noria no tiene ni punto de comparación con lo que ella vivió en su momento. Y es que, cuando ella lo hizo, por primera vez, era mucho más extrema que ahora. «La Noria auténtica, porque luego han hecho norias extrañas, diferentes», comenzó diciendo en el póodcast, con humor.

«Pero, la mía, que hice con Logan, fue la noria auténtica. No hay récord que superar porque esa es una noria y las demás que ha habido habiendo son otras», ha dejado claro. Y es que, para ella, el nivel de cuidado que tienen ahora con los supervivientes no se tuvo cuando ella lo hizo la primera vez. Pues, su noria era completamente salvaje.

Sofía Suescun sobre La Noria actual de ‘Supervivientes’: «¿Esto qué es?»

«Y es que, lo último era con un collarín», agregó. Pues, como se ha podido ver, la organización del formato ha optado por proteger el cuello de los concursantes con un collarín, ya que esa es la zona que apoyan para poder sujetarse fuerte a la plataforma. De hecho, en ocasiones anteriores y previas al collarín, se ha podido ver cómo algunas celebridades se han hecho daño.

Una experiencia extrema al acorde de Supervivientes, pero que han modificado para que las celebridades no sufran más de la cuenta. «Y yo decía: ‘Pero, vamos a ver. ¿Esto qué es?’», ha comentado al respecto. Y es que, Sofía Suescun considera que las modificaciones que le han hecho a la prueba han influido en que se disminuya su complejidad.