Quién es Sandra Barrios: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones se ha convertido en una de las más exitosas y que más ha dado de qué hablar de la historia del reality en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Entre las grandes protagonistas de esta temporada ha sido Sandra Barrios que, aunque llegó a República Dominicana completamente enamorada de su pareja, Juanpi, lo cierto es que todo quedó atrás en cuestión de días. No solamente porque cayó en la tentación con Andrea, sino que también descubrió que su pareja le había sido infiel en más de una ocasión antes de participar en La isla de las tentaciones. Su forma de expresar sus sentimientos y su espontaneidad le han valido para convertirse en concursante de la cuarta edición de GH DÚO. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre la joven, desde su edad hasta dónde es y por qué saltó a la fama.

La trayectoria profesional de Sandra Barrios

Nacida en 2002 en Algeciras (Cádiz), Sandra no tardó en irrumpir con fuerza en el panorama televisivo de nuestro país tras su participación en la novena edición de La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco en el que varias parejas ponen rumbo a República Dominicana para poner a prueba su amor.

Ella acudió con Juanpi Vega, con quien llevaba aproximadamente un año y medio. Ambos aceptaron la oportunidad de vivir al máximo esta experiencia, y a la vista está que lo hicieron con creces. Al fin y al cabo, gracias a esta experiencia, conocieron a Andrea y Mara, sus tentadores a quienes siguieron conociendo fuera del reality. Pero lo más importante de todo fue que se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro.

A pesar de todo, Sandra Barrios logró diferenciarse de otros participantes no solamente por su tormentosa historia con Juanpi, sino por la manera tan única que tenía de expresarse. Su lenguaje sin filtros, su espontaneidad y sus respuestas a cualquier pregunta formulada por Sandra Barneda hicieron posible que muchos clips de sus intervenciones se hiciesen virales en redes sociales.

En definitiva, su paso por la novena edición de La isla de las tentaciones no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos. Es por eso que en enero de 2026, Mediaset España le brindó la oportunidad de formar parte de la lista de concursantes de GH DÚO. Aunque ha reconocido estar «muy nerviosa» por esta nueva experiencia, tiene claro que va a disfrutarla al máximo.

Su vida personal

Al ser alguien que ha saltado recientemente a la fama, lo cierto es que se saben pocos detalles sobre ella en el terreno personal. Únicamente se sabe que, durante año y medio, estuvo saliendo con Juanpi Vega, puesto que fue con él con quien participó en el reality que se desarrolla en República Dominicana.

En la hoguera final, hizo saber a Sandra Barneda que quería marcharse del reality de la mano de Andrea, su tentador. En el reencuentro, cuatro meses después de la experiencia, se supo que ambos habían continuado conociéndose tras la experiencia pero, finalmente, la cosa no había terminado de cuajar. Por si fuera poco, la ex participante de La isla de las tentaciones confirmó a la presentadora que estaba soltera.