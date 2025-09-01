Quién es Masi Rodríguez: edad, dónde nació y por qué es famosa
¡Una gran profesional!
Masi Rodríguez, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en nuestros corazones. La joven se hizo conocida tras hacerse pública su relación sentimental con el streamer IlloJuan, con quien rompió su noviazgo hace varios meses. Aun así, ella ha demostrado que es mucho más que eso, dejando claro que tiene mucho talento no solamente en cuanto al ámbito interpretativo se refiere, sino también a nivel musical. Poco a poco, ha continuado trabajando en hacer realidad su sueño, consiguiendo objetivos y retos verdaderamente impresionantes. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Masi. Eso sí, también haremos hincapié en diversos aspectos personales de la joven, a través de su edad, dónde nació y por qué es famosa.
Su carrera profesional
Nacida el 23 de mayo de 1994 en Málaga, María Isabel Rodríguez –su nombre real-, cursó la carrera de Comunicación Audiovisual. Aun así, siempre tuvo claro que su sueño era convertirse en actriz, por lo que no tardó en empezar a realizar diversos cursos relacionados con este ámbito, con el objetivo de hacer realidad su deseo.
En 2018, tras haber empezado su relación sentimental con IlloJuan, decidió abrir su propio canal de YouTube. Una plataforma que Masi utilizó para publicar covers de diversas canciones de sus artistas favoritos, mostrando a todos sus seguidores su pasión por la música. Años más tarde, en 2021, tuvo la oportunidad de lanzar su primera canción, titulada Eres mu’ raro niño.
A pesar de su relación con IlloJuan, no se atrevía a dar el paso a utilizar Twitch. No fue hasta enero de 2022 cuando hizo su primer directo, consiguiendo nada más y nada menos que 30.000 espectadores. Poco a poco, fue ganando mucha más relevancia en el ámbito de las redes sociales, hasta tal punto que, en 2023, fue elegida para presentar las post-galas de OT 2023, en Prime Video.
Pero no todo queda ahí, puesto que, a finales de ese mismo año, una nueva e impactante oportunidad llamó a su puerta. ¿De qué forma? Netflix le brindó la oportunidad de meterse en la piel de Susi en Berlín, la precuela de La casa de papel. Cabe destacar que Masi trabaja como actriz de doblaje, dando voz dibujos animados o locutando diversos anuncios. Además, no ha dudado en aceptar la oportunidad de participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity.
Su lado más personal
En julio de 2024, Masi Rodríguez e IlloJuan anunciaron su ruptura sentimental tras más de siete años de relación. Lo hicieron a través de un vídeo conjunto que fue publicado en el canal de YouTube del streamer. Después de haber vivido un noviazgo con una exposición pública verdaderamente impresionante, la malagueña ahora se muestra mucho más reservada a la hora de hablar de su vida personal. Por lo tanto, se desconoce si actualmente tiene pareja o está soltera.