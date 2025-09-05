‘La Promesa’ desvela quién mató a Jana: sale a la luz toda la verdad

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Hace tan solo unos meses, los más fieles seguidores de esta historia fueron testigos de un instante verdaderamente mágico. ¿A qué nos referimos? A la muerte de Jana, la protagonista absoluta de La Promesa. Todo giraba en torno a ella, a su historia, a sus deseos de hacer justicia y a su historia de amor con Manuel. Juntos lucharon contra viento y marea para poder disfrutar el uno del otro, sin importar las clases sociales, sin importar las consecuencias… Su único deseo era seguir viviendo su historia de amor. Hasta tal punto que se armaron de valor para anunciar su compromiso matrimonial.

Algo que los nobles no vieron con buenos ojos, pero Manuel estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. Después de un enlace de ensueño, nada hacía presagiar que los creadores de La Promesa iban a sorprender a los espectadores con uno de los giros de guion más impactantes de los últimos tiempos. Desde que murió Jana, muchos son los que han hecho hasta lo imposible por tratar de resolver el misterio de quién acabó con su vida. Especialmente Curro, su hermano, que no ha dudado en meterse en la boca del lobo en más de una ocasión con tal de conseguir más datos que le llevasen al asesino de la mujer de Manuel. En este cometido también se han visto involucrados Pía y Lope, que se han convertido en los más fieles aliados del lacayo. A pesar de la incertidumbre, parece que todo va a resolverse en el capítulo 669 de La Promesa.

¿De qué forma? Dando a conocer el nombre de la persona que no le tembló el pulso a la hora de acabar con Jana, envenenándola con cianuro. El misterio comenzó a esclarecerse con el repentino regreso de Lorenzo a palacio, a pesar de haber estado siempre bajo sospecha. Una situación que el Capitán de la Mata no ha dudado en utilizar en su propio beneficio.

Su ambición por contraer matrimonio con Ángela le han obligado a chantajear a Leocadia, con la firme intención de salirse con la suya. «Encontrarás la manera de convencerla. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, le voy a contar a todo el mundo, y a tu hija la primera, que fuiste tú quien mató a Jana», asegura el Capitán de la Mata.

Un dato hasta ahora desconocido y que ha descolocado por completo a los seguidores de la serie: Leocadia es la responsable de la muerte de Jana. Una revelación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en la serie. De esta forma, el viernes 5 de septiembre se emitirá una entrega especial en el que se hará un repaso a la muerte de Jana.

Así pues, el lunes 8 de septiembre, La 1 de Televisión Española emitirá un nuevo capítulo de la serie diaria donde se incidirá en este asunto, y se darán a conocer muchos más detalles sobre el asesinato de la mujer de Manuel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.