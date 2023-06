No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. El pasado jueves pudimos disfrutar del capítulo 124 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Martina y Curro se han dejado llevar por sus sentimientos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 125 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Beatriz ha regresado a palacio para romper con la poca tranquilidad que tenía Martina. Todo ello mientras Jimena se muestra realmente feliz con esta nueva visita, tanto es así que empiezan a ser amigas.

Ajenos a esta situación, tanto Lorenzo como Elisa parecen tener sus propios problemas. Y es que tienen que descubrir quién fue quien los pilló in fraganti cuando estaban besándose en la sala. Los dos son conscientes de que, si su relación sentimental sale a la luz, su plan quedará destruido en mil pedazos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María Fernández no puede evitar sentirse realmente triste. Y todo porque Salvador no quiere, bajo ningún concepto, casarse con ella. Petra no tarda en aprovechar esta oportunidad para recordarle su desdicha, y restregársela. ¡Está disfrutando mucho de esta situación!

Por si fuera poco, vemos cómo Jana se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más drásticas de su vida, y tiene una estrecha vinculación con su pasado. Parece que es el momento de coger las riendas de la situación para dar, de una vez por todas, con la casa donde vivió su madre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.