‘Pesadilla en el Paraíso’: Gloria Camila es expulsada y rompe a llorar con las declaraciones de su padre

Gloria Camila se convirtió este miércoles en la nueva concursante expulsada de Pesadilla en el Paraíso. Visiblemente emocionada, la joven aseguró que abandonaba el concurso después de haber aprendido mucho sobre ella misma y que había cumplido los retos que se había propuesto cumplir.

«Has pensado mucho en lo que estaba pasando fuera. Es hora de que veas un pequeño adelanto», le decía Lara Álvarez antes de ponerle un vídeo sobre todo lo que había ocurrido en los platós de televisión durante su ausencia: las declaraciones de Kiko Jiménez, la entrevista de José Ortega Cano y las confesiones de Ana María Aldón.

«Cuando he visto a mi padre pues evidentemente me duele verle así, pero le amo muchísimo, es un tío que se viste por los pies, le amo, sabía que algo estaba pasando fuera y las sensaciones pues muchas veces acertamos y mira, llegados a este punto…», comenzó a decir Gloria tras ver las imágenes-

«Es verdad que mis compañeros saben que yo… llevo dos semanas fatal, psicológicamente estaba súper baja de ánimo y pedí por favor que nadie me salvase, que si me tenía que ir yo me iba porque tenía muchas cosas fuera y no podía aportar más en la granja…», añadió la ya ex concursante entre lágrimas.

«Cuando Israel me tocó cosas de fuera y me dio el ataque de ansiedad espero que ahora entiendo el motivo… Entré para desviarme un poco de la realidad que vivía y bueno, llegados a este punto, quería salir y quería que se quedase Omar», concluyó Gloria Camila.

Antes de abandonar, afirmó que no piensa hablar con Ana María Aldón y que: «He intentado buscar las ganas, pero teniendo esto fuera me tengo que ir fuera. Pero no sé si es mejor dentro o fuera. Mi padre es el mejor, yo tengo mucha papitis y me voy bien y con ganas de llegar y ver todo».