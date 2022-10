Gloria Camila confiesa en ‘Pesadilla en el paraíso’ que abortó estando con Kiko Jiménez

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Presentado por Carlos Sobera, durante el programa se emitió un vídeo de una confesión de Gloria Camila sobre un suceso ocurrido durante su relación con Kiko Jiménez.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se sinceró sobre algo que nunca había contado públicamente y que tan solo algunas personas de su círculo más íntimo conocían, pues la joven abortó cuando mantenía una relación con Kiko Jiménez.

Gloria Camila se sinceró durante una conversación con Israel Arroyo, donde tras una pregunta de su compañero, decidió sincerarse y hacer esta confesión sobre su vida íntima, desvelando que ocurrió en aquel momento.

Gloria Camila hace esta confesión de su vida íntima ante la pregunta de Israel Arroyo #PesadillaDebate5 https://t.co/bAe7Ola6PO — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 9, 2022

«Yo nunca lo he contado”, comenzó la concursante. Finalmente, decidió compartir más detalles de este momento con Israel y Steisy, explicando que ocurrió en la Feria de Sevilla: “No me venía la regla, pasaron dos meses. Dije: ‘Tía, no me viene la regla’. Fui a hacerme el test y era positivo”.

Tras explicar esto, Gloria Camila preguntó al vidente cómo podía saber que había abortado: «Cuando te viene: ‘alguien ha abortado de aquí’, ¿cómo te viene?». Sin embargo Israel no supo darle una respuesta: «Es una cosa que no se puede explicar».

Por otro lado, Chema, el primo de la concursante presente en plató del programa, tras escuchar a Gloria aseguró que «si conocía esto» aunque cree que es «cosa que es muy íntima y cuando salga lo tendrá que explicar si ella quiere». Además, no le gusta que lo haya contado porque cree que no tiene la necesidad de hacerlo, pero respeta que «es su vida» y que es libre de contar lo que ella quiera.