La nueva serie de Mert Ramazan Demir (Ferit en ‘Una nueva vida’) ya tiene fecha de estreno: los detalles

Las producciones turcas se encuentran a la orden del día, de eso no cabe duda. De hecho, una de las ficciones que más ha dado de qué hablar desde que se estrenó en televisión ha sido Una nueva vida. Un lanzamiento donde el público ha tenido la oportunidad de conocer a artistas como Mert Ramazan Demir, quien se ha convertido en uno de los galanes turcos del momento. En la serie, el joven de 27 años, da vida a Ferit, un protagonista que suele tomar decisiones cuestionables. Pero, de una manera o de otra, ha logrado conquistar a la audiencia. Por ello, no es de extrañar que el nuevo proyecto profesional del joven esté causando tanta emoción entre sus fans.

Una nueva vida concluyó sus grabaciones hace unos meses. Por ello, los actores que formaban parte de su elenco se han puesto manos a la obra con nuevos proyectos. Mert Ramazan Demir no se ha quedado atrás, por lo que se ha puesto bajo la piel de un nuevo personaje. Un nuevo proyecto que ha sido presentado con el título de Nothing happen to us, Bize Bir Sey Olmaz en su versión original, y que llegará muy pronto a nuestro país. De hecho, proemete ser uno de los proyectos más vistos de este 2026. Un estreno que, indudablemente, será un éxito.

Fecha de estreno de la nueva serie de Mert Ramazan Demir

Tal y como se ha informado de manera oficial, la nueva ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir se podrá ver en nuestro país a partir de febrero. Un lanzamiento que se podrá disfrutar gracias a la plataforma de Disney+, que se ha convertido en una de las que más está apostando por producciones turcas. Por ello, han querido recibir el 2026 por todo lo alto.

De momento, se sabe que el actor dará forma a este universo narrativo junto a la actriz Mirai Daner, que es conocida por su interpretación en ficciones como Medcezir, donde interpretó a Beren Beylice. Teniendo en cuenta los antecedentes profesionales de ambos actores, no es de extrañar que la prensa turca haya hecho sonar las alarmas ante una posible dupla poderosa. Pues, esta nueva pareja de actores promete dar mucho de qué hablar.

¿De qué trata la ficción?

Nothing happen to us o Bize Bir Sey Olmaz, es una serie que ha sido dirigida por Neslihan Yeşilyurt y cuenta con el guion de Pınar Bulut. A través de su historia, el público tendrá la oportunidad de conocer a Lal, una joven que trabaja como editora en una editorial. Pero, un día, el destino cruzará su vida con el de Atakan, personaje interpretado por Mert Ramazan Demir. El joven da vida a un chico muy exitoso entre las mujeres. Un conquistador nato cuya vida cambiará al conocer a Lal en una fiesta.

Ambos son muy diferentes, pero la atracción es innegable. De hecho, dicen que los opuestos se atraen. Por ello, tendrán que esforzarse mucho y cambiar algunas cosas para poder llevar a cabo una relación sana y exitosa. Pero, no será un camino tan fácil.