La pareja de Lucía Sánchez e Isaac Torres se ha convertido en una de las más seguidas por los espectadores de ‘La isla de las tentaciones’. Tras su ruptura con Marina, ‘Lobo’ decidió apostarlo todo por la gaditana y comenzar una nueva aventura pero, entre otras cosas, la distancia que les separa está haciendo de las suyas.

Los ex participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han publicado este miércoles un nuevo vídeo, en el canal de ‘Mtmad’, donde han hablado abiertamente de los problemas que han vivido en los dos meses de relación. En este tiempo, ambos han tenido que lidiar con la distancia y con un sin fin de rumores que se han generado en redes sociales.

“Él es una persona totalmente diferente en la distancia y cuando está en persona. Entonces eso me repatea, me pone mala, de los nervios. Si no da señales de vida yo, que soy muy nerviosa, pienso que le ha pasado algo”, comenzaba admitiendo Lucía sobre cómo gestiona que su pareja tarde en contestar sus mensajes. Estas “dos personalidades” de Isaac hacen que la distancia se convierta en un doble impedimento.

A pesar de los obstáculos, la pareja ha conseguido tener flexibilidad en el trabajo para poder verse más a menudo. En el vídeo, la gaditana no ha dudado en hacer una comparación de su actual relación con la anterior. “Él es mucho más cariñoso conmigo que la otra persona (Manuel)”, afirmaba Lucía, agradecida por las muestras afectivas que recibe.

Pero no todo es amor en esta relación, la mayoría de las discusiones que tienen ambos son por sus problemas de comunicación y por los celos. “Que no le conteste (a sus mensajes) no significa que la quiera menos [….] siempre he sido así de despegado”, exponía el catalán. En ese momento la gaditana la recalcaba que ella no es “la gente” sino su novia.

Para finalizar el vídeo, Isaac afirmaba que «la convivencia está siendo muy buena». La pareja está demostrando que el amor que surgió en uno de los programas más vistos de televisión es sólido y difícil de romper.