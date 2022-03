Hollywood regresó este martes al plató de ‘El Hormiguero’. El programa recibió la visita del actor Oscar Isaac, que tras sus papeles en películas como ‘Dune’, ‘Stars Wars’ o ‘X-Men’, presentó en el programa de Antena 3 su nueva serie de la mano de Marvel: ‘Caballero Luna’.

‘Caballero Luna’ es una ficción de Marvel Studios que se estrenará en la plataforma Disney+ el próximo 30 de marzo. La serie, cuenta la historia de Steven Grant: «Es un empleado de una tienda de regalos, ve que su vida no es lo que cree, tiene desmayos, confunde la realidad y los sueños… Tiene un trastorno de personalidad múltiple y comparte su cuerpo con un mercenario, Marc Spector», explicó Oscar Isaac.

El actor reconoció que a pesar de ser un gran fan de Marvel, no conocía al Caballero Luna: “Yo no conocía este personaje y me encantaban los comics de Marvel. Lo bueno es que había una oportunidad de crear este personaje, no es como Spiderman que todo el mundo lo conoce”, señaló.

Después de “Dune”, “Star Wars” y “X-Men: Apocalipsis”, Oscar Isaac vuelve con el “Caballero Luna” #OscarIsaacEH pic.twitter.com/q32XmFJNcU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2022

En la serie, el villano es el actor Ethan Hawke, y fue el propio Isaac el que le convenció para que aceptase el papel en la nueva ficción de Marvel: «Somos vecinos en Brooklyn, vive cerca de mí y nos vimos en una tienda», explicó durante su entrevista en ‘El Hormiguero’.

Y añadió: «Le dije que tenía que ser el malo de la serie, que él sería el mejor para hacer ese papel. Nos fuimos a beber unos tequilas, le emborraché y no fue muy complicado convencerle», dijo el actor entre risas.

Antes de terminar la entrevista, el actor mostró sus dotes de canto cogiendo la guitarra de Pablo Motos y cantando, en directo, un fragmento de una canción: «Ahora soy la envidia de todos tus fans», exclamó Nuria Roca.